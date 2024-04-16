Середина весны, а погода как поздней осенью: по ночам заморозки, днем мокрый снег

 
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ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

В ночь на вторник к Литве приблизилась новая зона низкого атмосферного давления. Дожди пришли на юго-запад страны.

Сегодня центр циклона уже будет проходить над Литвой. Ожидается облачная погода. Прояснения возможны лишь местами. Ожидаются осадки, в основном в виде дождя. Местами прогнозируют мокрый снег.

Ожидается облачная и сырая погода, тепла не будет. В большинстве районов будет всего 4-9, на юго-востоке до 10-12 градусов тепла.

В среду циклон понемногу будет удаляться. Однако его влияние еще будет ощутимым. Будет облачно с прояснениями. Во многих районах возможны дожди, они будут кратковременными. Местами возможен мокрый снег. Ожидается ветреная погода.

Особого тепла не будет. Ночью в большинстве районов 0-5 градусов тепла, местами заморозки до 1-3 градусов. Днем будет 6-11 градусов тепла.

В четверг ветер северных направлений принесет в Литву холодную погоду с кратковременными осадками.

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