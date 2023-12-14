Семь школ будут бороться с наркотиками: предпримут ряд мер

Растет число административных правонарушений, совершаемых несовершеннолетними даже младше 16 лет, которые находятся в состоянии наркотического опьянения. В силу их юного возраста, таких подозреваемых нельзя прилечь к ответственности.

"Вы спросите у любого подростка – она знает как на Telegram-канале найти, знает, как рассчитаться криптовалютой и никто ничего не может найти", – сказал мэр Алитуса Нериюс Цесюлис.

До августа этого года полиция задержала 75 подростков, которые располагали наркотическими или психотропными веществами.

"У нас было несколько случаев, когда дети после курения наркотических, психотропных веществ оказались в больнице", – рассказам мэр Клайпедского района Бронюс Маркаускас .

Школьники используют электронные сигареты не только для курения табака, но и для курения наркотиков.

"У нас есть проблема, связанная с курением электронных сигарет в помещении гимназии, особенно когда холодает, ученики не выходят на улицу", – сказала директор Антакальнисской гимназии Анжелика Кершинскене.

На улице можно встретить немало курящих несовершеннолетних – самые наглые даже не покидают территорию школы.

За 9 месяцев этого года было выявлено 120 таких нарушений.

"Своими силами мы делаем, что можем, многое зависит от наших финансовых возможностей, от возможностей нас как учителей, ведь все-тали школа - это место, где дети учатся", – Сказала Кершинскене.

Министр внутренних дел и три мэра – Вильнюса, Алитуса и Клайпедского района – подписались под пилотным проектом, который должен помощь остановить распространение наркотиков в школах. Его власти будут осуществлять с декабря по июнь в 7-ми школах, которые добровольно выразили желание участвовать в проекте.

Учеников будут проверять у входа/выхода, чтобы посторонние не могли попасть в помещение. Будет охраняться территория школ. Будут и специальные детекторы дыма в отдельных помещениях", – рассказала министр внутренних дел Агне Билотайте.

Такие меры рекомендовала полиция.