Семь школ будут бороться с наркотиками: предпримут ряд мер

 
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Vilniaus Antakalnio gimnazija (Antakalnio g. 29)
Vilniaus Antakalnio gimnazija (Antakalnio g. 29)
ФОТО: DELFI / Modesta Meškė

Власти Литвы принимают меры, чтобы изжить наркотики из школ. Растет число преступлений, совершаемых подростками, находящимися в состоянии наркотического опьянения. Министерство предлагает решать проблему путем установки заборов, специальных детекторов дыма, камер и даже приложения, в котором ученики смогли бы сообщать о распространителях наркотиков. Первыми добровольно участвовать в программе согласились 7 школ в трех муниципалитетах страны. Об этом рассказали журналисты LNK.

На улице можно встретить немало курящих несовершеннолетних – самые наглые даже не покидают территорию школы.

"У нас есть проблема, связанная с курением электронных сигарет в помещении гимназии, особенно когда холодает, ученики не выходят на улицу", – сказала директор Антакальнисской гимназии Анжелика Кершинскене.

Поэтому в туалетах и коридорах школы установили детекторы дыма.

Школьники используют электронные сигареты не только для курения табака, но и для курения наркотиков.

"У нас было несколько случаев, когда дети после курения наркотических, психотропных веществ оказались в больнице", – рассказам мэр Клайпедского района Бронюс Маркаускас.

До августа этого года полиция задержала 75 подростков, которые располагали наркотическими или психотропными веществами.

"Вы спросите у любого подростка – она знает как на Telegram-канале найти, знает, как рассчитаться криптовалютой и никто ничего не может найти", – сказал мэр Алитуса Нериюс Цесюлис.

Растет число административных правонарушений, совершаемых несовершеннолетними даже младше 16 лет, которые находятся в состоянии наркотического опьянения. В силу их юного возраста, таких подозреваемых нельзя прилечь к ответственности.

За 9 месяцев этого года было выявлено 120 таких нарушений.

"Своими силами мы делаем, что можем, многое зависит от наших финансовых возможностей, от возможностей нас как учителей, ведь все-тали школа - это место, где дети учатся", – Сказала Кершинскене.

Министр внутренних дел и три мэра – Вильнюса, Алитуса и Клайпедского района – подписались под пилотным проектом, который должен помощь остановить распространение наркотиков в школах. Его власти будут осуществлять с декабря по июнь в 7-ми школах, которые добровольно выразили желание участвовать в проекте.

Учеников будут проверять у входа/выхода, чтобы посторонние не могли попасть в помещение. Будет охраняться территория школ. Будут и специальные детекторы дыма в отдельных помещениях", – рассказала министр внутренних дел Агне Билотайте.

Такие меры рекомендовала полиция.

"Видимо, самой большой новостью будет, это надо донести до родителей и работников школ – это вход по карточкам, чтобы в школу могли попасть только те, у кого на это есть разрешение", – сказал мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

Не все радуются новым рекомендациям.

"Неужели забор вокруг территории остановит использование наркотиков? Не надо быть наивными", – сказал Цесюлис.

Он больше надежд связывает с мобильным приложением, с помощью которого можно сообщить о распространителях наркотиков. "Сейчас система очень сложная – надо идти в полицию, стать свидетелем, иметь доказательства", – продолжил мэр.

По словам Билотайте, будут и другие меры.

"Это разные лекции, беседы, вовлечение родителей и учеников", – сказала она.

Превенция в школах осуществлялась и до сих пор, но министерство намерено оценить действующие и недействующие меры.

Хороший пример дает Исландия. В этой стране увеличили занятость школьников. "Исландскую модель мы заметили давно, там проекты интегрированы со спортом. Там много инвестировано в создание спортивной инфраструктуры", – сказал Бенкунскас.

В Вильнюсе в проекте будут участвовать три школы. В некоторых из них уже приняты меры. "Снаружи и внутри гимназии стоят видеокамеры, но система видеокамер старая, качество плохое", – сказала директор Антакальнисской гимназии.

В других школах, по словам мэра, ничего нет. "У нас одних школ больше 120, все они разного типа, со временем на это потребуются миллионы", – сказал Бенкунскас.

Для того, чтобы видеть реальную ситуацию, мэр не хочет называть другие школы, которые примут участие в проекте.

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