Семь школ будут бороться с наркотиками: предпримут ряд мер

На улице можно встретить немало курящих несовершеннолетних – самые наглые даже не покидают территорию школы.
"У нас есть проблема, связанная с курением электронных сигарет в помещении гимназии, особенно когда холодает, ученики не выходят на улицу", – сказала директор Антакальнисской гимназии Анжелика Кершинскене.
Поэтому в туалетах и коридорах школы установили детекторы дыма.
Школьники используют электронные сигареты не только для курения табака, но и для курения наркотиков.
"У нас было несколько случаев, когда дети после курения наркотических, психотропных веществ оказались в больнице", – рассказам мэр Клайпедского района Бронюс Маркаускас.
До августа этого года полиция задержала 75 подростков, которые располагали наркотическими или психотропными веществами.
"Вы спросите у любого подростка – она знает как на Telegram-канале найти, знает, как рассчитаться криптовалютой и никто ничего не может найти", – сказал мэр Алитуса Нериюс Цесюлис.
Растет число административных правонарушений, совершаемых несовершеннолетними даже младше 16 лет, которые находятся в состоянии наркотического опьянения. В силу их юного возраста, таких подозреваемых нельзя прилечь к ответственности.
За 9 месяцев этого года было выявлено 120 таких нарушений.
"Своими силами мы делаем, что можем, многое зависит от наших финансовых возможностей, от возможностей нас как учителей, ведь все-тали школа - это место, где дети учатся", – Сказала Кершинскене.
Министр внутренних дел и три мэра – Вильнюса, Алитуса и Клайпедского района – подписались под пилотным проектом, который должен помощь остановить распространение наркотиков в школах. Его власти будут осуществлять с декабря по июнь в 7-ми школах, которые добровольно выразили желание участвовать в проекте.
Учеников будут проверять у входа/выхода, чтобы посторонние не могли попасть в помещение. Будет охраняться территория школ. Будут и специальные детекторы дыма в отдельных помещениях", – рассказала министр внутренних дел Агне Билотайте.
Такие меры рекомендовала полиция.
"Видимо, самой большой новостью будет, это надо донести до родителей и работников школ – это вход по карточкам, чтобы в школу могли попасть только те, у кого на это есть разрешение", – сказал мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.
Не все радуются новым рекомендациям.
"Неужели забор вокруг территории остановит использование наркотиков? Не надо быть наивными", – сказал Цесюлис.
Он больше надежд связывает с мобильным приложением, с помощью которого можно сообщить о распространителях наркотиков. "Сейчас система очень сложная – надо идти в полицию, стать свидетелем, иметь доказательства", – продолжил мэр.
По словам Билотайте, будут и другие меры.
"Это разные лекции, беседы, вовлечение родителей и учеников", – сказала она.
Превенция в школах осуществлялась и до сих пор, но министерство намерено оценить действующие и недействующие меры.
Хороший пример дает Исландия. В этой стране увеличили занятость школьников. "Исландскую модель мы заметили давно, там проекты интегрированы со спортом. Там много инвестировано в создание спортивной инфраструктуры", – сказал Бенкунскас.
В Вильнюсе в проекте будут участвовать три школы. В некоторых из них уже приняты меры. "Снаружи и внутри гимназии стоят видеокамеры, но система видеокамер старая, качество плохое", – сказала директор Антакальнисской гимназии.
В других школах, по словам мэра, ничего нет. "У нас одних школ больше 120, все они разного типа, со временем на это потребуются миллионы", – сказал Бенкунскас.
Для того, чтобы видеть реальную ситуацию, мэр не хочет называть другие школы, которые примут участие в проекте.