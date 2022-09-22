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22 сентября в последний день Европейской недели мобильности и в день без автомобиля общественный транспорт в столице Литвы будет бесплатным. Эта акция совпала с ежегодной кампанией, во время которой жителей побуждают пересесть на общественный транспорт, ходить пешком или ездить на велосипедах.
Сегодня в Литве день бесплатного общественного транспорта
© Saulius Žiūra

В этот день в столице пройдут ориентационные игры и другие мероприятия, на некоторых улицах будет перекрыто движение.

"22 сентября мы предлагаем много сюрпризов: общественный транспорт будет бесплатным, а вечером предоставим возможность участвовать в бесплатной велоэкскурсии по истории Вильнюса с экскурсоводом", – сказано в сообщении компании "Услуги сообщения".

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