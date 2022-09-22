Сегодня в Литве день бесплатного общественного транспорта

В этот день в столице пройдут ориентационные игры и другие мероприятия, на некоторых улицах будет перекрыто движение.
"22 сентября мы предлагаем много сюрпризов: общественный транспорт будет бесплатным, а вечером предоставим возможность участвовать в бесплатной велоэкскурсии по истории Вильнюса с экскурсоводом", – сказано в сообщении компании "Услуги сообщения".
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