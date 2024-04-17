Счастливая развязка: хозяин нашел пропавшую служебную собаку

Полиция информировала, что 16 апреля Роксис пустился на поиски пропавшего на болоте человека. Полиция нашла пропавшего, заметив его с вертолета, но исчезла служебная собака.

"Наш красавец Роксис вчера с таким энтузиазмом принял участие в поисках пропавшего человека. [...] На Роксисе - черный полицейский жилет и оранжевый ошейник", – сообщает на Facebook Паневежская полиция.

Роксис потерялся в Паневежском районе, около деревни Данюнай.

В среду вечером сообщили, что Роксиса нашел его хозяин. Он ездил по окрестностям, когда спросил у случайного прохожего не видел ли он собаку. Прохожий показал ему, что надо ехать в направлении находящейся неподалеку фермы.