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Портал Delfi седьмой год подряд проводит опрос, выявляя самых влиятельных в разных группах общества Литвы. Обычно обзор начинается со списка самых влиятельных политиков. Опрос помогает понять, кто больше всего влияет на формирование мнения в обществе и в государстве. В ходе исследования проводят два опроса - общественного мнения и экспертов в конкретной сфере.
Gitanas Nausėda, Ingrida Šimonytė, Viktorija Čmilytė-Nielsen
Gitanas Nausėda, Ingrida Šimonytė, Viktorija Čmilytė-Nielsen
© DELFI montažas

Выявляют самых влиятельных среди политиков, предпринимателей и экономистов, госслужащих, общественных деятелей, представителей СМИ и поп-культуры.

Элита по-прежнему считает, что самый влиятельный политик Литвы - премьер-министр Ингрида Шимоните (в пролом году первое место досталось тогдашнему премьер-министру Саулюсу Сквернялису).

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На втором месте в этом году президент Гитанас Науседа (в прошлом это был лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис).

На третьем месте в этом году спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен (в прошлом году она занимала 16 место, а на на третьем был Науседа).

Весь рейтинг глазами экспертов:

1. Ингрида Шимоните
2. Гитанас Науседа
3. Виктория Чмилите-Нильсен
4. Витаутас Ландсбергис
5. Габриэлюс Ландсбергис
6. Валдас Адамкус
7. Даля Грибаускайте (в прошлом году 5 место)
8. Рамунас Карбаускис
9. Аушрине Армонайте (в прошлом году - 27 место)
10. Саулюс Сквернялис

Опрос общества показал, следующий результат:

1. Гитанас Науседа
2. Ингрида Шимоните
3. Валдас Адамкус
4. Витаутас Ландсберис
5. Габриэлюс Ландсбергис
6. Виктория Чмилите-Нильсен
7. Даля Грибаускайте
8. Рамунас Карбаускис
9. Аушрине Армонайте
10. Саулюс Сквернялис

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