Выявляют самых влиятельных среди политиков, предпринимателей и экономистов, госслужащих, общественных деятелей, представителей СМИ и поп-культуры.

Элита по-прежнему считает, что самый влиятельный политик Литвы - премьер-министр Ингрида Шимоните (в пролом году первое место досталось тогдашнему премьер-министру Саулюсу Сквернялису).

На втором месте в этом году президент Гитанас Науседа (в прошлом это был лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис).

На третьем месте в этом году спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен (в прошлом году она занимала 16 место, а на на третьем был Науседа).

Весь рейтинг глазами экспертов:

1. Ингрида Шимоните

2. Гитанас Науседа

3. Виктория Чмилите-Нильсен

4. Витаутас Ландсбергис

5. Габриэлюс Ландсбергис

6. Валдас Адамкус

7. Даля Грибаускайте (в прошлом году 5 место)

8. Рамунас Карбаускис

9. Аушрине Армонайте (в прошлом году - 27 место)

10. Саулюс Сквернялис

Опрос общества показал, следующий результат:

1. Гитанас Науседа

2. Ингрида Шимоните

3. Валдас Адамкус

4. Витаутас Ландсберис

5. Габриэлюс Ландсбергис

6. Виктория Чмилите-Нильсен

7. Даля Грибаускайте

8. Рамунас Карбаускис

9. Аушрине Армонайте

10. Саулюс Сквернялис