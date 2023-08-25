Самые влиятельные бизнесмены и экономисты Литвы: кто они?

По сравнению с 2022 годом, в первую десятку списка больше не входят президент " MG grupė " Дарюс Моцкус и экономист банка " Luminor " Жигимантас Маурицас .

На шестом месте, по мнению элиты, вице-президент Литовской конфедерации бизнеса Марюс Дубниковас , и на седьмом месте, как и в прошлом году, председатель правления " Northway Biotech" Владас Альгирдас Бумялис.

В. Янулявичюс, который в прошлом году впервые оказался в тройке лидеров, в этом году, по мнению элиты, является самым влиятельным среди предпринимателей и экономистов. Второе место занял главный экономист " Swedbank " Нериюс Мачюлис . Председатель правления компании " Hanner " А. Авулис уже несколько лет подряд занимает третье место. Замыкают пятерку лидеров владелец компании " Eika " Робертас Даргис и экономист и советник премьер-министра Раймондас Куодис .

Список самых влиятельных бизнесменов и экономистов Литвы по мнению общественности, составленный "Spinter tyrimai", выглядит иначе. Первое место здесь пять лет подряд занимает А. Авулис. На втором месте, как и в прошлом году, Н. Мачюлис, а на третьем – президент Конфедерации работодателей Данас Арлаускас, поднявшийся с шестого места, по сравнению с прошлым годом.

Далее в списке – Ж. Маурицас и главный акционер "Vilniaus prekyba" Нериюс Нума.

Шестое место занимает председатель правления "Avia Solutions Group" Гедиминас Жемялис, седьмое – президент новичка десятки "MG Baltic" Дарюс Моцкус.

Среди новичков – на восьмом месте директор компании "Rivona", владелец "Norfa" Дайнюс Дундулис, а десятку замыкают экономист, исполнительный директор Ассоциации торговых предприятий Литвы Рута Вайнене и Р. Куодис.

По сравнению с прошлогодней оценкой общественности, в первую десятку больше не входят Р. Даргис и Антанас Гуога.