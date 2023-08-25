Самые влиятельные бизнесмены и экономисты Литвы: кто они?

В. Янулявичюс, который в прошлом году впервые оказался в тройке лидеров, в этом году, по мнению элиты, является самым влиятельным среди предпринимателей и экономистов. Второе место занял главный экономист "Swedbank" Нериюс Мачюлис. Председатель правления компании "Hanner" А. Авулис уже несколько лет подряд занимает третье место.
Замыкают пятерку лидеров владелец компании "Eika" Робертас Даргис и экономист и советник премьер-министра Раймондас Куодис.
На шестом месте, по мнению элиты, вице-президент Литовской конфедерации бизнеса Марюс Дубниковас, и на седьмом месте, как и в прошлом году, председатель правления "Northway Biotech" Владас Альгирдас Бумялис.
Восьмое и девятое места заняли глава Конфедерации работодателей Литвы Данас Арлаускас и руководящий партнер новичка десятки "Ellex Valiunas", председатель правления "Investors’ Forum" Роландас Валюнас.
Замыкает первую десятку ранее невиданный в ней акционер "Teltonika" Арвидас Паукштис.
По сравнению с 2022 годом, в первую десятку списка больше не входят президент "MG grupė" Дарюс Моцкус и экономист банка "Luminor" Жигимантас Маурицас.
Список самых влиятельных бизнесменов и экономистов Литвы по мнению общественности, составленный "Spinter tyrimai", выглядит иначе. Первое место здесь пять лет подряд занимает А. Авулис. На втором месте, как и в прошлом году, Н. Мачюлис, а на третьем – президент Конфедерации работодателей Данас Арлаускас, поднявшийся с шестого места, по сравнению с прошлым годом.
Далее в списке – Ж. Маурицас и главный акционер "Vilniaus prekyba" Нериюс Нума.
Шестое место занимает председатель правления "Avia Solutions Group" Гедиминас Жемялис, седьмое – президент новичка десятки "MG Baltic" Дарюс Моцкус.
Среди новичков – на восьмом месте директор компании "Rivona", владелец "Norfa" Дайнюс Дундулис, а десятку замыкают экономист, исполнительный директор Ассоциации торговых предприятий Литвы Рута Вайнене и Р. Куодис.
По сравнению с прошлогодней оценкой общественности, в первую десятку больше не входят Р. Даргис и Антанас Гуога.
"Самые влиятельные люди Литвы 2023", - эксклюзивный проект, реализуемый "Delfi" на протяжении девяти лет, в ходе которого избираются самые влиятельные люди страны. Это те, кто имеет наибольшее влияние на развитие Литвы, общество и лиц, принимающих решения. Цикл из шести частей раскрывает, кто является наиболее влиятельными политиками, бизнесменами/экономистами, госслужащими/чиновниками, общественными деятелями, представителями СМИ и поп-культуры в нашей стране.
Журнал "Reitingai" (Рейтинги) по заказу новостного портала "Delfi" 17 мая – 19 июня 2023 г. провел исследование мнения литовской элиты, в ходе которого было опрошено 999 человек. В ходе опроса "Spinter" 19-30 июня были опрошены 1 015 респондентов, жителей Литвы в возрасте от 18 до 75 лет.