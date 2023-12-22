Самые популярные остановки в Вильнюсе: некоторые удивляют

Самый большой поток пассажиров фиксировался на остановках "Зеленый мост", Вокзал и "Арена развлечений". Это не должно удивлять, поскольку через первые две проходит очень много транспорта и по несколько скорых (G) маршрутов. Здесь пассажиры часто делают пересадку.
TOP20 остановок, где фиксировалось больше всего людей:
"Зеленый мост", Вокзал, "Арена развлечений", Сиетино, площадь В.Кудирки, пр-т Саванорю, Т.Нарбуто, площадь Европы, Венарагю, Каролинишкес, Клинику, Науининкай, музей MO, Калварийский рынок, Шешкинес калвос, Ригос, мост Короля Миндаугаса, Ю.Тумо-Вайжганто, мост Шилас, Летувос саюджё кяляс.
Все эти остановки либо находятся в таких местах, где ходит много разного транспорта и горожанам удобно пересаживаться с одного транспорта на другой, или находятся рядом с бизнес-центрами, школами и т.д.