Самые популярные остановки в Вильнюсе: некоторые удивляют

В Вильнюсе есть множество разных остановок: одни пользуются большой популярностью, на других бывает всего по несколько человек да и то не всегда. Компания "Услуги сообщения" решила поделиться, какие остановки в этом году были самыми популярными и какие, может быть, стоит обходить стороной, выбирая соседние, пишет портал madeinvilnius.lt.