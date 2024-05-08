Самые большие зарплаты в Литве: 100 000 евро – не предел

Зарегистрированный в Вильнюсе организатор мероприятий Live Nation Lithuania в марте заплатил своим работникам в среднем по 101 255 евро. В компании работают 4 человека. Обычно зарплаты в этой компании составляют 3000 евро. Такой рост зарплат бывает в компаниях, которые выплачивают работникам премии или надбавки.

На втором месте рейтинга – группа СМИ All Media Group со средней зарплатой 88 170 евро. В феврале зарплаты в этой компании были 12 000 евро. В компании работают 4 человека. Компания All Media Lithuania акционер владельца TV3.

38 600 евро своим работникам в среднем выплатил польский филиал компании Tarkett Polska. Обычно зарплаты в этой компании составляют 6000 евро.