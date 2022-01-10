Самая молодая жертва ковида в 2022 году в Литве: женщине было чуть больше 30 лет

В этом году от коронавируса уже скончались 5 человек из возрастной группы 40–49 лет. Скончались мужчины из Расейнского района и Шяуляй, жительница Каунаса, Жительница Радвилишкского района и клайпедчанка. Скончавшаяся в пятницу клайпедчанка была привита по полной схеме.