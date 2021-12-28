С 1 января отказываются от нынешнего порядка, при котором водители должны пропускать спецтранспорт с мигалками и сиренами, съезжая вправо – будет действовать "аварийный коридор" - машины должны будут съезжать и вправо и влево, в зависимости от того, в какой полосе они находятся. Надеются, что это позволит быстрее оказать помощь пострадавшим и реагировать на другие происшествия.
Ширина такого коридора должна быть не меньше 3 м, поэтому если в одном направлении есть всего две узкие полосы и не удастся сформировать коридор, водителям спецтранспорта придется выбирать, например, встречную полосу. Во всех случаях, если водители видят едущий на них спецтранспорт с сиреной и мигалками, они должны уступать дорогу.
Ныне действующий принцип останется в силе на дорогах, где в каждую сторону ведет лишь одна полоса: водители должны съехать на обочину вправо, если обочины нет, остановиться у правого края проезжей части.
Участники движения должны помнить 12 пункт ПДД - во всех случаях необходимо уступать дорогу спецтранспорту с включенными мигалками или сиренами.
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