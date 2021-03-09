Изменения к программе дошкольного воспитания, подписанные министром образования Юргитой Шюгждинене, предусматривают, что для детей дошкольного возраста в детских садах и других дошкольных учреждениях нацменьшинств должно быть не менее 5 часов в неделю для занятий по литовскому языку.
До этого для дошколят не предусматривалось такого обучения, а в подготовительных к школе группах добавится еще один час к имеющимся сейчас четырем часам занятий литовским языком.
Это положение ранее было внесено в Законе об образовании.
"Для всех детей должны быть созданы равные возможности до начала посещения школы выучить литовский язык так, чтобы в школе не оставалось проблем с этим, чтобы дети могли более слаженно, без стресса начинать учебу", - сказала Й. Шюгдинене.
На финансирование дополнительных часов литовского языка министерство выделило 0,4 млн евро. На эти средства планируется создать финансовые возможности для реализации программ воспитания, учредить дополнительные ставки учителей и воспитателей, которые помогут детям учить литовский язык до школы.
Министерство также сообщило, что подготовило три программы повышения квалификации в этой сфере и призывает самоуправления и центры подготовки педагогов проводить курсы для педагогов, которые хотели бы усовершенствовать методы раннего обучения литовскому языку.
Подготовлены и методические материалы в обучении на двух языках, советы для вовлечения детей в изучение языка посредствам повседневной деятельности с интересом и удовольствием, для общения с родителями.
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