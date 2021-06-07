С сегодняшнего дня в Литве можно получить цифровой ковид-сертификат ЕС

Как сообщала ранее вице-министр здравоохранения Живиле Симонайтите, такая возможность в электронной системе здравоохранения e.sveikata должна появиться уже в понедельник.

Цифровой ковид-сертификат ЕС будет выдаваться переболевшим, привитым или сдавшим тест на коронавирус людям, чтобы упросить процедуры проверки на пограничных пунктах. Однако каждая из стран может устанавливать собственные требования, предъявляемые к путешественникам.

Согласно действующим сейчас в Литве требованиям, дополнительные ограничения не применяются в отношении привитых от коронавируса или переболевших им людей при выезде и прибытии, спустя неделю после вакцинации второй дозой Pfizer, двух недель после второй дозы Moderna, 15 суток после второй дозы AstraZeneca и двух недель после дозы Johnson & Johnson.

Также ограничения не применяются для переболевших, если не прошло 180 дней с момента диагноза COVID-19 (установленного по результатам теста ПЦР, а также после антигенного теста). Правда в цифровом сертификате ЕС факт того, что человек переболел COVID, фиксируется только после положительного результата теста ПЦР.

Если человек не отвечает установленным требования вакцинации или выздоровления, до прибытия в Литву ему требуется предъявить отрицательный тест на коронавирус, выполненный не позднее чем за 72 часа до поездки, ему также обязательна изоляция.

С начала июня такое удостоверение можно получать почти в десяти странах ЕС, все государства Европейского сообщества и Шенгенского пространства должны присоединиться к системе с начала июля.

Прибывающие в Литву, у которых есть цифровой ковид-сертификат ЕС, сейчас проверяются в обычном порядке, как и обладающие национальным документом, подтверждающим факт прививки или того, что человек переболел. До первого июля Центр регистра планирует предоставить цифровую программу для проверки, которая будет считывать QR-код.

Цифровой ковид-сертификат ЕС указывает лишь необходимые данные: имя, фамилию, дату рождения, соответствующую информацию о вакцинации или выздоровлении, и уникальный идентификатор. Страны, которые посещает человек, не имеют право хранить информацию. При проверке подтверждается лишь срок действия удостоверения и его подлинность. Все данные остаются в ведении государства, которое выдало удостоверение.

Цифровой ковид-сертификат ЕС для жителей Литвы будет предназначаться не только для поездок в страны ЕС, он будет действовать и внутри страны, предоставляя те же преимущества, которые предоставляет "паспорт возможностей". Все же пока в Литве жителей призывают пользоваться внутренним "паспортом возможностей" по причине упрощенной процедуры проверки и более мягких требований вакцинации.