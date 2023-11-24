С пятницы в Вильнюсе закроют некоторые улицы, меняются маршруты транспорта

25–26 ноября будет запрещено движение на участке ул. Калварию от ул. Упес до проспекта Конституциёс. Надо отметить, что после возобновления движения на ул. Калварию с 6 ч. 26 ноября могут ненадолго (не больше чем на 5 минут) останавливать транспорт. 24 ноября вечером (21–24 ч.) и 25 ноября после обеда (12–15 ч.) будет ограничено движение транспорта на кольце Т.Нарбуто, Гележинё Вилко и проспекта Конституциёс.

24 ноября с 18 ч. будет запрещено движение транспорта на проспекте Конституциёс.

До 16 ч. 25 ноября будет запрещено движение транспорта на ул. Л.Качинскё, Гегужес 3-осёс, Летувос Статуту и на участке ул. Львиво от кольцевой с Гележинё Вилко до Л.Качинскё и на участке ул. Линкмяну от ул. Львиво до проспекта Конституциёс.

С 23 ноября запрещен поворот налево с проспекта Конституциёс на ул. Летувос статуту, а с 19 ч. до полуночи 25 ноября будет запрещено движение транспорта на участке ул. Упес от Белого моста до ул. Калварию и на ул. Г.Баравико.

До 6 ч. 26 ноября будет запрещено движение транспорта на участке ул. Упес от ул. Салтонишкю до Белого моста.

Во время ограничений ул. Львиво, Линкмяну, Кярнавес, Гедрайчу, Калварию, Шейминишкю, А.Юозапавичаус и Жвяю временно станут тупиками.

До 6 ч. 26 ноября транспорт не сможет останавливаться и стоять на ул. Упес между ул. Салтонишкю и Белым мостом.

Тот же запрет с 19 ч. 23 ноября до полуночи 25 ноября будет действовать на участке от Белого моста до ул. Калварию. В это время запрещено также останавливаться на ул. Г.Баравико.

До 16 ч. 25 ноября транспорту не разрешат стоять на участке ул. Львиво от ул. Линкмяну до ул. Л.Качинскё.

До 6 ч. 25 ноября ограничена парковка на ул. Г.Баравико на стоянках около ул. Упес, а 25–26 ноября – на стоянках на обеих улицах.

С 19 ч. 23 ноября до 16 ч. 25 ноября транспорт не сможет останавливаться на участке ул. Львиво от Линкмяну до Л.Качинскё.

Жители этих зон, у которых есть разрешение на парковку, в это время должны парковаться в других местах.