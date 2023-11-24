С пятницы в Вильнюсе закроют некоторые улицы, меняются маршруты транспорта

До 6 ч. 26 ноября будет запрещено движение транспорта на участке ул. Упес от ул. Салтонишкю до Белого моста.
С 23 ноября запрещен поворот налево с проспекта Конституциёс на ул. Летувос статуту, а с 19 ч. до полуночи 25 ноября будет запрещено движение транспорта на участке ул. Упес от Белого моста до ул. Калварию и на ул. Г.Баравико.
До 16 ч. 25 ноября будет запрещено движение транспорта на ул. Л.Качинскё, Гегужес 3-осёс, Летувос Статуту и на участке ул. Львиво от кольцевой с Гележинё Вилко до Л.Качинскё и на участке ул. Линкмяну от ул. Львиво до проспекта Конституциёс.
24 ноября с 18 ч. будет запрещено движение транспорта на проспекте Конституциёс.
25–26 ноября будет запрещено движение на участке ул. Калварию от ул. Упес до проспекта Конституциёс. Надо отметить, что после возобновления движения на ул. Калварию с 6 ч. 26 ноября могут ненадолго (не больше чем на 5 минут) останавливать транспорт. 24 ноября вечером (21–24 ч.) и 25 ноября после обеда (12–15 ч.) будет ограничено движение транспорта на кольце Т.Нарбуто, Гележинё Вилко и проспекта Конституциёс.
Во время ограничений ул. Львиво, Линкмяну, Кярнавес, Гедрайчу, Калварию, Шейминишкю, А.Юозапавичаус и Жвяю временно станут тупиками.
До 6 ч. 26 ноября транспорт не сможет останавливаться и стоять на ул. Упес между ул. Салтонишкю и Белым мостом.
Тот же запрет с 19 ч. 23 ноября до полуночи 25 ноября будет действовать на участке от Белого моста до ул. Калварию. В это время запрещено также останавливаться на ул. Г.Баравико.
До 16 ч. 25 ноября транспорту не разрешат стоять на участке ул. Львиво от ул. Линкмяну до ул. Л.Качинскё.
До 6 ч. 25 ноября ограничена парковка на ул. Г.Баравико на стоянках около ул. Упес, а 25–26 ноября – на стоянках на обеих улицах.
С 19 ч. 23 ноября до 16 ч. 25 ноября транспорт не сможет останавливаться на участке ул. Львиво от Линкмяну до Л.Качинскё.
Жители этих зон, у которых есть разрешение на парковку, в это время должны парковаться в других местах.
Во время репетиций парада пешеходы и велосипедисты не смогут переходить через проспект Конституциёс и ул. Калварию на отрезке между ул. Упес и проспектом Конституциёс.
В эти дни будет ограничено и движение транспорта.
С 19 ч. в пятницу до полуночи 25 ноября автобусы 30, 43, 46, 52, 56, 69 и 89 маршрутов и троллейбусы 9 и 19 маршрутов не будут останавливаться на остановке "Национальная галерея искусств".
С 18 ч. 24 ноября до полуночи изменятся расписание и трассы автобусов 1G, 3G, 4G, 6G, 10, 27, 30, 37, 43, 46, 49, 52, 53, 56, 69, 88, 88N и 89 маршрутов и троллейбусов 6, 10, 12 и 19 маршрутов.
Автобусы 5G дополнительно будут останавливаться на остановках Вяркю, Валакампю тилтас, О.Милашяус, Неменчинское шоссе (в сторону ул. Антакальнё).
25 ноября автобусы 3G, 4G, 6G, 30, 43, 46, 49, 52, 56, 69, 88, 88N и 89 маршрутов и 19 троллейбус будут ездить по другим трассам, изменится и расписание.
С 10.30 ч. до 16 ч. автобусы 5G дополнительно будут останавливаться на остановках Вяркю, Валакампю тилтас, О.Милашяус, Неменчинское шоссе (в сторону ул. Антакальнё), а автобусы 1G, 10, 27, 37 и 53 маршрутов и троллейбусы 6, 10 и 12 маршрутов будут ездить по другим трассам и измененным расписаниям. Троллейбусы 9 маршрута оба дня курсировать не будут.