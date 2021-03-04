С поста отстранена директор Шешкинской поликлиники

"Мы (...) отстранили главу Шешкинской поликлиники", – сказал журналистам 4 марта директор администрации Вильнюсского муниципалитета Повилас Подярскис.
По его словам, Канопене отстранена на неограниченное время.
Подярскис заметил, что планировали отстранить и главу Вильнюсской клинической больницы Наримантаса Маркявичюса, однако он сейчас находится в отпуске, поэтому отстранить его невозможно.
"Он успел уйти в отпуск (...) такая ситуация сложилась", – сказал Подярскис.
По его словам, Маркявичюс с 4 марта ушел в отпуск на несколько недель.
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