С поста отстранена директор Шешкинской поликлиники

"Мы (...) отстранили главу Шешкинской поликлиники", – сказал журналистам 4 марта директор администрации Вильнюсского муниципалитета Повилас Подярскис.

По его словам, Канопене отстранена на неограниченное время.

Подярскис заметил, что планировали отстранить и главу Вильнюсской клинической больницы Наримантаса Маркявичюса, однако он сейчас находится в отпуске, поэтому отстранить его невозможно.

"Он успел уйти в отпуск (...) такая ситуация сложилась", – сказал Подярскис.

По его словам, Маркявичюс с 4 марта ушел в отпуск на несколько недель.