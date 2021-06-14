По ее словам, об этом сообщат на пресс-конференции в 9 ч. По словам Шукшты, регистрация начнется, как только министерство подтвердит это решение.
Первым об этом сообщил ЛРТ.
В Литве сейчас прививают всех жителей старше 16 лет, подростков до 18 лет прививают только вакциной Pfizer и BioNTech, ею прививать будут и детей.
Европейское агентство лекарственных средств одобрило вакцинацию детей вакциной Comirnaty в конце мая.
Детей с 12 лет уже прививают в Италии, Германии и других странах.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
С понедельника меняется список пораженных стран (4)
Эпидемиологическая ситуация понемногу улучшается,...
С понедельника в Литве от коронавируса прививают детей 12-15 лет (16)
С понедельника, 14 июня, в Литве от коронавируса...
Глава МВД: из-за беженцев в Литве может быть объявлена экстремальная ситуация (26)
В связи с резким ростом числа нелегальных мигрантов,...
В Литве все желающие смогут раньше привиться второй прививкой AstraZeneca (13)
В Литве планируют разрешить всем желающим раньше...
В Вильнюсе снова перекрашены стены в подземном переходе (22)
Похоже, подземный переход на ул. Салтонишкю в Вильнюсе...