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С понедельника, 14 июня, в Литве от коронавируса начинают прививать детей 12–15 лет, сказала пресс-секретарь Арунаса Дулькиса Айсте Шукшта.
eilė prie Litexpo . Skaitytojos nuotrauka
eilė prie Litexpo . Skaitytojos nuotrauka
© Asmeninio albumo

По ее словам, об этом сообщат на пресс-конференции в 9 ч. По словам Шукшты, регистрация начнется, как только министерство подтвердит это решение.

Первым об этом сообщил ЛРТ.

В Литве сейчас прививают всех жителей старше 16 лет, подростков до 18 лет прививают только вакциной Pfizer и BioNTech, ею прививать будут и детей.

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Европейское агентство лекарственных средств одобрило вакцинацию детей вакциной Comirnaty в конце мая.

Детей с 12 лет уже прививают в Италии, Германии и других странах.

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