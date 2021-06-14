По ее словам, об этом сообщат на пресс-конференции в 9 ч. По словам Шукшты, регистрация начнется, как только министерство подтвердит это решение.

Первым об этом сообщил ЛРТ.

В Литве сейчас прививают всех жителей старше 16 лет, подростков до 18 лет прививают только вакциной Pfizer и BioNTech, ею прививать будут и детей.

Европейское агентство лекарственных средств одобрило вакцинацию детей вакциной Comirnaty в конце мая.

Детей с 12 лет уже прививают в Италии, Германии и других странах.