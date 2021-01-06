С понедельника в Литве начнут проводить службы в храмах

Эту информацию подтвердил епископ Шяуляй Эугениюс Бартулис.

"Да, такое решение принято, люди очень просят, требуют. Я думаю, людям нужна духовная пища, они ее алчут", – сказал епископ.

По словам Бартулиса, в храмы приходит немного людей, там соблюдают большую дистанцию, об антисептиках заботятся.

"Я вообще не вижу никакой угрозы, поскольку люди приходят ненадолго, а расстояние огромное. Если все происходит в селе, то приходят 3-4 человека. Сейчас люди и сами не идут, они напуганы", – сказал епископ.

По его словам, с понедельника будут соблюдать те же требования безопасности, что и до ограничений – в храм впускать будут только людей в масках, на одного прихожанина полагается 10 кв. м дистанция между людьми или их группами (до 5 членов одной семьи) - 2 м.

В середине декабря Литовская конференция епископов решила отменить службы в храмах до 10 января.

Напомним, что в Литве карантин был введен 7 ноября, а 16 декабря ужесточен. Сейчас карантин продлен до 31 января. Закрыты парикмахерские, все магазины за исключением продовольственных, ограничено перемещение людей.

О возобновлении служб в храмах первым сообщил портал bernardinai.lt.