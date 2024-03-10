С понедельника в Литве и во всем ЕС не должно остаться автомобилей с российскими номерами

 
ELTA
Игнас Добровольскас
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

С 11 марта в Литве и в других странах Евросоюза (ЕС) не должно остаться автомобилей с российскими номерными знаками. До понедельника эти автомобили должны покинуть территорию ЕС.

С 11 марта владельцы автомобилей с российскими номерами будут считаться нарушителями требований законодательства и в отношении них будет применяться ответственность – штраф или конфискация автомобиля.

Литва выполняет санкционные требования Совета Европы, которыми разрешалась регистрация въехавших автомобилей до 19 декабря прошлого года. С 11 марта этого года зарегистрированные в России автомобили не могут находиться на территории Литвы или к этому времени должны быть перерегистрированы.

Исключение применяется к гражданам России, следующим на зарегистрированных в России транспортных средствах транзитом в Калининградскую область или из нее по упрощенному транзитному документу (УТД). Такой транзит через территорию Литвы не может длиться более 24 часов. Во время проезда транзитом в транспортном средстве должен находиться его владелец.

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