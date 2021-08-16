aA
С 16 августа в Литве меняется порядок ношения масок – людям, у которых есть "паспорт возможностей", маски в помещениях и на открытых местах носить рекомендуется.
С понедельника - новые правила относительно ношения масок в Литве
© Shutterstock

До сих пор надевать маски в общественных местах и в помещениях (банках, магазинах, аптеках, кинотеатрах, общественном транспорте и т.д.) должны были все, за исключением лиц младше 6 лет. Их не надо было надевать на улице, если соблюдалась дистанция в два метра.

С 16 августа владельцам "паспорта возможностей" надевать маски рекомендуют. Если у человека нет "паспорта возможностей" он в обязательном порядке должен надевать маску в местах развлечения, в магазинах, на рынке, во время получения услуг, в кафе и ресторанах, в кинотеатрах и в других закрытых помещениях.

Минздрав Литвы сообщал, что правила ношения масок в стране нарушали чаще всего.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

С понедельника в Литве вступают в силу важные перемены: без "паспорта возможностей" – больше ограничений (56)

Бизнес в Литве с понедельника может принимать...

Ограничения в Литве с понедельника: без "паспорта возможностей" два человека за столиком в помещении, маски и дистанция (79)

С 16 августа в Литве вступают в силу новые ограничения...

Правительство Литвы одобрило введение ограничений для непривитых жителей (269)

Правительство Литвы в среду приняло решение по...

Профессор: есть вероятность, что придётся сделать карантин для всех (62)

Новая волна коронавируса надвигается на Литву. Можно ли...

TOP новостей

С понедельника в Литве вступают в силу важные перемены: без "паспорта возможностей" – больше ограничений (56)

Бизнес в Литве с понедельника может принимать...

Самые влиятельные в Литве 2021: в списке политиков большие перемены (69)

Портал Delfi седьмой год подряд проводит опрос, выявляя...

Politechnika Palangoje Politechnika Palangoje Politechnika Palangoje

Журналист нашел самое дешевое место в Паланге: в интернете такие цены не увидишь (8)

Пока все жалуются на то, как дорого в Паланге и...

Поиск сбежавших из Веребеяй нелегалов: у мигрантов есть помощники за границей (4)

Полиция и пограничники Литвы неофициально признает,...

В Паланге с 5 евро в кармане: в этих кафе таких денег достаточно (6)

Не всегда на отпуск удается отложить много денег, но и...