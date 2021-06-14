С понедельника меняется список пораженных стран

С 14 июня не придется изолироваться приезжим из Польши, Эстонии, с Тенерифе, Майорки, Гран-Канарии и еще из 15 стран.

Как и до сих пор не раньше чем за 72 ч. до прибытия тест на COVID-19 должны сдать путешественники, приезжающие из любой страны, если они не привиты или не переболели коронавирусом.

Согласно новым правилам, изолироваться на надо детям до 7 лет. Детям с 7 до 16 лет не надо изолироваться, если их тест на коронавирус отрицательный. Если тест сдают в Литве, то изолироваться надо до получения результата теста.

Сейчас пораженные страны делятся на три группы:

1. страны, приезжих из которых ждет жесткий эпидемиологический контроль;

2. страны красной и серой зон;

3. страны желтой и зеленой зон.

Приезжим из стран первой группы (Бразилия, Индия, ЮАР) надо будет сдать тест и изолироваться. Это касается также привитых и переболевших, а также детей независимо от возраста и результата теста. В эти страны настоятельно рекомендуют не ездить, если в этом нет острой необходимости.

Приезжим из стран третьей группы изолироваться не надо.

Приезжим из стран второй группы надо изолироваться, если они не привиты от COVID-19 по полной схеме и не переболели.

Тест на COVID-19 (ПЦР или антигенный) требуется для приезжих из всех стран за исключением детей до 16 лет, привитых по полной схеме, переболевших лиц.

Все третьи страны входят в серую зону.