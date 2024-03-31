С понедельника меняется максимальная скорость движения на магистралях и скоростных дорогах

 
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Greitkelis Vilnius - Kaunas
Greitkelis Vilnius - Kaunas
ФОТО: DELFI / Rafael Achmedov

С 1 апреля в Литве вступают важные перемены – увеличивается максимальная скорость движения на на магистралях и скоростных дорогах.

Легковые автомобили, грузовики (до 3,5 т), мотоциклы, квадроциклы и трехколесники могут ехать на магистралях со скоростью 130 км/ч, а на скоростных дорогах – 120 км/ч.

На других асфальтированных дорогах максимальная скорость остается прежнейsu – 90 км/ч, на других дорогах – 70 км/ч.

Также напоминают, что водители с опытом вождения меньше 2 лет на магистралях могут ехать на скорости до 100 км/ч, на скоростных дорогах – 90 км/ч, а на дорогах с бетонным покрытием – 80 км/ч.

Водители, которые ездят на шипованных шинах, должны заменить их на летние до 10 апреля. Не выполнившим это правило грозит штраф в размере 50-100 евро.

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