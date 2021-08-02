С полуночи границу Литвы со стороны Беларуси перешли 109 нелегальных мигрантов

"На данный момент у белорусской границы задержаны 109 мигрантов, мы видим, эти цифры достаточно большие, наверное сегодня в перспективе также будет впечатляющее количество нелегалов", – сказал Любаев в интервью Литовскому радио.
В воскресенье в общей сложности задержаны 289 нелегалов.
"Воскресенье для наших пограничников выдалось "жарким", задержали 289 мигрантов, это рекордное количество с начала кризиса. Они шли все 24 часа, многих задержали днем", – отметил Любаев.
В этом году нелегально границу Литвы со стороны Беларуси перешли почти 4000 человек. Это в десятки раз больше, чем в 2020 году. Должностные лица страны считают, что выросшие потоки миграции является организованной минским режимом акцией против Литвы. Беларусь говорит, что перестала останавливать мигрантов из-за санкций ЕС.
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