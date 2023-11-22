С Нового года жители Вильнюса будут дороже платить за вывоз мусора

Если решение Муниципального совета будет одобрено, то плата за вывоз бытовых отходов для владельца квартиры площадью около 60 кв. м составит около 58 евро в год (в 2023 году плата составляла — 46 евро), сообщает муниципалитет столицы.
"Фактические и прогнозируемые необходимые расходы по сбору в этом году выше, чем прогнозировалось в конце 2022 года. Принимая во внимание количество отходов, которые будут собираться в следующем году, развитие недвижимости, рост расходов на управление отходами и объем этих услуг, мы пересматриваем размер сбора", - говорит руководитель отдела управления отходами мэрии Вильнюса Эгле Бернотавичене.
Расходы растут в связи с государственным регулированием
На рост затрат муниципалитет повлиять не может в связи с выполнением обязательных законодательных норм. Все затраты являются абсолютно необходимыми для предоставления надлежащей, качественной услуги.
Все группы затрат максимально оптимизированы с учетом рыночной конъюнктуры и определяются ставками контрактов, заключаемых в рамках государственных закупок.
В 2024 году объем сбора и утилизации смешанных коммунальных отходов прогнозируется на уровне 143 597,43 тонн в год (2023 год: 143 123,97 тонн).
Количество пользователей площадок для сбора крупногабаритных и зеленых отходов также растет с каждым годом: 17 000 человек в 2015 году и 145 000 человек в 2022 году. В 2023 году подсчитано, что площадки посетят около 163 000 человек. Количество собранных отходов увеличилось с 3594 тонн в 2015 году до 22 415 тонн в 2022 году.
С 2024 года в стране вводится обязательное разделение пищевых отходов. Вместе с раздельным сбором пищевых отходов возрастет потребность в просвещении и информировании населения о нововведениях.
Изменения в сроках оплаты
Изменится и срок оплаты сбора за четвертый квартал. В настоящее время, если плательщик выбирает поквартальную оплату, каждый взнос сбора должен быть оплачен до последнего дня текущего квартала. Уведомление о платеже высылается один раз в год (в начале года), и на практике жители, выбравшие поквартальную оплату, часто просто забывают в течение года оплатить часть сбора за последний квартал.
Если в текущем году компания VASA (Администратор Вильнюсской системы отходов) успевает разослать напоминания о задолженности за первый, второй и третий кварталы, то в случае неоплаты четвертого квартала напоминания могут быть разосланы только в начале следующего года. Изменение данного порядка означает, что часть сбора за четвертый квартал должна быть уплачена до 31 октября, а Администратор будет иметь возможность разослать напоминания уже в ноябре. Это позволит максимально увеличить сбор взносов в течение календарного года.
Более удобное получение уведомлений
Изменения коснутся и способа отправки уведомлений о платежах. В настоящее время, если плательщик отказывается от получения платежного извещения в бумажном виде по обычной почте, его можно найти на сайте самообслуживания www.vasa.lt.
Нововведение позволит жителям Вильнюса получать платежное извещение более удобным способом: им не придется подключаться к сайту самообслуживания, чтобы ознакомиться с содержанием платежного извещения. Житель получит платежное уведомление по электронной почте и ссылку, по которой можно быстро и удобно оплатить рассчитанную плату.
Юридическим лицам уведомления об оплате местных сборов отныне будут направляться только на адрес электронной почты, указанный в реестре юридических лиц.