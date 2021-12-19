"Сегодня украли Рождество – гирлянды. Утром нам сообщили, что нет гирлянд, которые были вдоль дорожки и лестницы, ведущей к Трем крестам", – сообщает дирекция.
"Просим всех, кто был на крестовой горе с 15 ч. 17 декабря до 9 ч. 18 декабря отозваться и сообщить, были ли гирлянды на месте, когда они поднимались на гору. Может, кто-то видел самих воров или подозрительных лиц. Звоните по номеру +37069876594 или пишите по адресу info@vilniauspilys.lt", – обратилась за помощью дирекция.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Жители Литвы называют, кого хотели бы видеть на посту президента страны (261)
Избиратели уже знают, кто должен встать во главе...
Аналитик: две прививки от "омикрона" не защитят (54)
Аналитик данных, доктор математических наук, ученый...
Новый министр обороны ФРГ заверила страны Балтии в солидарности (34)
В ходе первой зарубежной поездки на посту министра...
Рождественский городок в Вильнюсе посещают неактивно: виноват коронавирус и недостаток рекламы (7)
Наверное, именно Рождественский городок способен...