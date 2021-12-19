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Дирекция Государственного резервата вильнюсских замков сообщает, что 18 декабря с горы Трех крестов были украдены гирлянды, пишет madeinvilnius.lt
Trijų kryžių kalnas
Trijų kryžių kalnas
© Saulius Žiūra

"Сегодня украли Рождество – гирлянды. Утром нам сообщили, что нет гирлянд, которые были вдоль дорожки и лестницы, ведущей к Трем крестам", – сообщает дирекция.

"Просим всех, кто был на крестовой горе с 15 ч. 17 декабря до 9 ч. 18 декабря отозваться и сообщить, были ли гирлянды на месте, когда они поднимались на гору. Может, кто-то видел самих воров или подозрительных лиц. Звоните по номеру +37069876594 или пишите по адресу info@vilniauspilys.lt", – обратилась за помощью дирекция.

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