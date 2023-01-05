С этого года литовским выпускникам будут выдаваться цифровые аттестаты зрелости

"Цифровые аттестаты зрелости — это новый этап в процессе цифровизации системы образования, реагирующем на изменения и потребности современного общества. Данное нововведение обеспечит быстрый и надежный доступ к аттестатам и справкам, выданным различными учебными заведениями. Надеемся, что оно принесет пользу самим учащимся и выпускникам. Они смогут распечатать, просмотреть и скачать удостоверяющие успеваемость документы, а в случае потери или иной утраты не придется обращаться в школу с просьбой выдать дубликат и ехать за ним в школу" – в пресс-релизе цитируется директор НАО Рута Красаускене.

Из Реестра дипломов, аттестатов и квалификационных удостоверений будут выдаваться цифровые аттестаты зрелости, справки по итогам успеваемости по программам начального, основного и среднего образования, справки для прошедших первую часть программы основного образования, справки окончившим программу международного бакалавриата до 2011 года, а также сертификаты о начальном образовании и основном образовании.

Цифровые справки и аттестаты зрелости будут считаться выданными с момента их регистрации в Реестре дипломов, аттестатов и квалификационных удостоверений после их выдачи школой. Каждой цифровой справке и аттестату зрелости будет присвоен регистрационный номер.

Учащиеся в возрасте 14 лет и старше, подключившиеся к реестру средствами идентификации, смогут просмотреть выданный им документ, удостоверяющий их успеваемость, скачать его и распечатать.

Справки, выданные учащимся младше 14 лет, а также сертификаты и аттестаты зрелости, выданные лицам, не имеющим доступа к Реестру дипломов, аттестатов и квалификационных удостоверений средствами идентификации, будут отправлены на указанный адрес электронной почты или распечатаны после получения школой соответствующего запроса.