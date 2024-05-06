2024.05.06 12:57

С аукциона продают здания в престижном районе Вильнюса

 
ru.DELFI.lt
Nelaimė Balsio ežere – rastas skenduolio kūnas
Nelaimė Balsio ežere – rastas skenduolio kūnas
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila

На берегу озера Бальсис в Вильнюсе за 303 000 евро "Имущественный банк" продает здания площадью больше 250 кв. м.

"Объект находится в уникальном месте, на берегу озера Бальсис. Пляж этого озера в 2024 году получил голубой флаг.

В этом месте есть все необходимые коммуникации, местная скважина. Участок последний, он не граничит с другими участками, что гарантирует покой", – сказала представитель "Имущественного банка" Гуода Гураускайте.

Она отметила, что несколько построек на участке 13 га находятся в хорошем состоянии. Есть два двухэтажных здания, со второго этажа открывается панорама на озеро Бальсис.

Этот объект находится в 10 км от центра или в 20 минутах езды. Рядом курсирует общественный транспорт, есть магазины.

Объект находится на ул. Гульбину. Аукцион состоится 2 июля 2024 года. Стартовая цена – 303 000 евро.

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