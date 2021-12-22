С 22 декабря привиться от коронавируса можно через три месяца

Жители, которые привились вакциной Comirnaty, Spikevax или Vaxzevria через 90 дней после первой вакцинации смогут выбирать между вакциной Comirnaty или Spikevax. При ревакцинации Spikevax используют половину обычной дозы.

Привитые вакциной Janssen через 90 дней смогут выбирать Comirnaty или Spikevax, или через 120 дней - Janssen.

В редких случаях, когда после вакцинации антитела не формируются, по рекомендации врача третьей дозой можно привиться через 28 дней после полной вакцинации.

Записаться на вакцинацию можно по номеру 1808 или по интернету www.koronastop.lt.