С 1 апреля в Вильнюсе будут чаще курсировать некоторые автобусы и троллейбусы

"Поскольку увеличиваются потоки пассажиров, мы хотим обеспечить жителям более удобные поездки на общественном транспорте, будут чаще курсировать некоторые автобусы и троллейбусы", – информирует JUDU.

В часы пик в рабочие дни будут реже курсировать автобусы 1G, 2G, 6G 10, 11, 32, 53. В выходные дни чаще будут курсировать автобусы 2G и 6G.

1G сейчас курсирует каждые 5-6 минут, а с 1 апреля будет курсировать каждые 4-5 минут.

2G сейчас курсирует каждые 6-7 минут, а с 1 апреля будет курсировать каждые 5-6 минут.

6G сейчас курсирует каждые 8-9 минут, а с 1 апреля будет курсировать каждые 7-8 минут.

Чаще будут курсировать автобусы небольшого размера: 118, 119 и 122. Если сейчас они ездят 2 раза в час, то с 1 апреля будут ходить 3 раза в час.

В выходные дни изменится расписание автобусов: 2G, 6G, 1, 11, 12, 17, 20, 32, 37, 38, 40, 43, 49, 55, 56, 58, 61, 68, 69, 75, 87, 88 и троллейбусов: 9, 16, 17, 18, 19.

В рабочие дни с 3 апреля изменится расписание автобусов: 1G, 2G, 6G, 1, 10, 11, 12, 14, 17, 26, 32, 33, 34, 37, 40, 43, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 61, 68, 69, 75, 87, 88, 114, 116, 118, 119, 122. Также будет подкорректировано расписание троллейбусов: 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21.