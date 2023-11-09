Рождественская елка в Каунасе — под "крыльями ангелов"

По словам творческой группы, на елке будет размещено около 100 перьев и украшений разных размеров, еще около 50 украсят Ратушную площадь. Для всех украшений будет использовано около полумиллиона крепежных лент, которые в дальнейшем могут быть переработаны либо использованы для будущих городских праздников.

В этом году на каунасской елке появятся белые перья, выполненные из металлических конструкций и крепежных ремешков. По словам дизайнеров, ремни изготовлены из пластика на капроновой основе, устойчивы к внешним воздействиям и будут создавать впечатление легких перьев и пуха.

По словам дизайнера, увидеть ангела невооруженным глазом не удастся, но все украшения создадут ощущение, что ангел действительно пролетел над Каунасом и оставил свой светлый след.

"В этом году атмосфера в мире такова, что на душе тяжело и неспокойно — тяжелые мысли, тяжелые новости. Хочется чего-то светлого. В этом и заключается смысл Рождества — в надежде, которую подарил нам Творец… Поэтому у меня и родилась идея: Рождество, как "Прикосновение ангела", - рассказала Шмидтене.

По словам художницы, в этом году елка будет создавать ощущение легкости и защищенности, словно ангел-хранитель, обнимающий и оберегающий всех и каждого.

Ратушная площадь будет утопать в перьях

Украшение каунасской Ратушной площади продолжает тему ангельских крыльев. В этом году решено обойтись без излишеств и броских украшений. На главной площади города можно будет ощутить спокойствие и безопасность, в противовес хаосу, который царит сегодня в мире.

"На Ратушной площади будут арки, скульптуры, скамейки, и все это будет украшено легкими перьями. Если это арка, то она будет сделана из перьев, если это скамейка, то на нее будет падать перо, если это качели, то люди будут качаться на перьях", - описала свою идею Шмидтене.

В оформлении будет преобладать белый цвет, а подчеркнет его зеленая, светящаяся теплым светом елка. Она будет украшена не только сотней перьев, но и почти 6 километрами огней.

На Ратушной площади также будет работать Рождественский городок с Дедом Морозом, мастер-классами по приготовлению вкусных десертов и украшений, бесплатными праздничными открытками и рождественской почтой.