Рост цен на продукты остановится нескоро: эксперты советуют, на чем экономить

Глава портала Pricer.lt Арунас Визицкас сказал: "Больше всего подорожало растительное масло, оно начало дорожать в августе 2021 года и продолжает дорожать. Сейчас оно дорожает из-за войны, но есть еще один интересный процесс – покупатели хотят купить его про запас, а продавцы и производители - придержать, чтобы не было нехватки".

По его словам, торговля сокращается, несмотря на инфляцию: "Мы покупаем те же продукты по более высокой цене, если мы покупаем те же товары, должен быть рост, но пока процесс обратный".

Визицкас подсчитал, что корзина самых дешевых товаров сейчас стоит 63 евро, а в 2017 г. стоила 54 евро. Корзина самых популярных товаров стоит 50 евро, а прежде стоила 35,5 евро.

"У нас нет признаков того, что рост цен остановится – энергетика, транспортные услуги дорожают, сырье – дорожает. Пик был в марте, когда началась война, сейчас он немного смягчился, но не все расходы еще вошли в окончательную цену. По нашим прогнозам, рост еще будет", – сказал глава Pricer.lt.

По его словам, лучше всего сэкономить жителям поможет "охота за скидками".

"Если мы хотим сэкономить, надо посещать разные магазины. Только на товарах по акциям можно сэкономить 20%, иногда до 30%. А это отчасти компенсирует инфляцию", – заметил Визицкас.

Эксперт сказал, что в этом году пасхальный стол обойдется на 1/3 дороже, чем в прошлом.

"К пасхальному столу надо отнестись шире – это не только яйца и хрен. Что касается яиц, в прошлом году во время акции яйца размера M стоили 69 центов, сейчас - почти евро. Селедка подорожала на 40%, курятина - на 24%, картошка - на 50%. Сейчас килограмм картошки стоит 59 центов, в прошлом году стоил – 29-39 центов. Пасхальный стол будет на 30-40% дороже", – сказал Визицкас.

Он рассказал, что больше всего подорожал кофе: "Сейчас он стоит 7,5 евро за 500 г, а недавно стоил 5-6 евро, во время акций в два раза меньше. Этот рост впечатляет".

"В долгосрочной перспективе будет дефицит некоторых товаров: масло, крупа, зерно. Может быть, овощи, ведь фермерам сложно начать сезон посева", - сказал эксперт.

Старший экономист INVL Индре Гените-Пикчене сказала, что на покупательную способность жителей это пока подействовало незначительно.

"К этим вызовам немного подготовились - повысили минимальную зарплату, пенсии и социальные выплаты. И это не все – правительство готовит новые поправки, они тоже как-то амортизируют инфляцию", – заметила она.

Совет экономиста - отделите товары первой необходимости от других.

"Вспомните результаты розничной торговли за прошлый год, они были рекордными. Несмотря на угрозу пандемии и другие вызовы, в Литве была эйфория потребления, которая показала как хорошее финансовое состояние, так и возможности. Окружение изменилось, при таких обстоятельствах естественно, что фильтр товаров и услуг должен быть выше, мы должны выбирать, что сейчас важно, а без чего можно прожить, и следовать этому", – заметила Гените-Пикчене.

"Пасхальный стол по традиции в Литве должен быть обильным, но в этом году лучше, чтобы он был скромным, а оставшиеся деньги лучше пожертвовать Украине", – прибавила экономист.