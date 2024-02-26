Россияне опубликовали список врагов: в нем 6 литовцев

 
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ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

Россияне создали сайт, на котором размещают информацию о воюющих в Украине иностранцах и самых активных людях, поддерживающих Украину. В списке упоминаются шесть литовцев. В их числе – учредитель Blue/Yellow Йонас Охманас, пресс-секретарь этой организации Каролис Жукаускас.

"Этот сайт о людях, которые, не зная истории конфликта и не понимая его истинных масштабов, решили поехать воевать за Украину против России. Наша миссия - вернуть этих людей семьям до того, как они совершат непоправимое и будут уничтожены", – так сказано на сайте foreigncombatants.ru.

Правда, выясняется, что на сайте публикуют не только фамилии тех, кто воюет на украинской стороне, но и тех, кто любыми другими способами помогает Украине. Здесь есть не только фотографии этих людей, но и сообщается, что они делают, размещены ссылки на их профили в социальных сетях.

В списке – основатель самой известной организации, поддерживающей Украину в Литве, Blue/Yellow - Йонас Охманас, у которого есть литовское и шведское гражданство. Его на сайте называют "распространителем литовского национализма в информационном пространстве".

На сайте упоминается и координатор проектов организации Blue/Yellow Каролина Бимбайте, а также ее пресс-секретарь Жукаускас.

О том, что его фамилия попала в такой список, Жукаускас 26 февраля сообщил в фейсбуке.

"О, какая оценка, лучше любой медали – русские завели wiki своих врагов – Foreign combatants. Коллега показал, что меня туда включили, и хотя информация там не совсем верная, но все же кто-то старался, собирал ее, систематизировал, даже ссылки на статьи расставил. Но там только 6 литовцев – очень непрофессионально работают, если только столько и нашли", – заметил Жукаускас.

В списке оказался и менеджер по закупкам Blue/Yellow Владас Тауянскас.

В список врагов россияне включили и работающего в Украине сапера Римаса Армайтиса, Ауримаса Валикониса, который назван бойцом.

Авторы сайта обещают помочь иностранцам, которые воюют в Украине, "решить вопрос участия в этом конфликте мирным путем".

Но для этого иностранцы не должны "запятнать себя участием в боевых действиях" и быть готовыми уехать из Украины.

Участникам боевых действий авторы сайта рекомендуют сдаться российским военным.

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