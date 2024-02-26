Россияне опубликовали список врагов: в нем 6 литовцев

"Этот сайт о людях, которые, не зная истории конфликта и не понимая его истинных масштабов, решили поехать воевать за Украину против России. Наша миссия - вернуть этих людей семьям до того, как они совершат непоправимое и будут уничтожены", – так сказано на сайте foreigncombatants.ru.
Правда, выясняется, что на сайте публикуют не только фамилии тех, кто воюет на украинской стороне, но и тех, кто любыми другими способами помогает Украине. Здесь есть не только фотографии этих людей, но и сообщается, что они делают, размещены ссылки на их профили в социальных сетях.
В списке – основатель самой известной организации, поддерживающей Украину в Литве, Blue/Yellow - Йонас Охманас, у которого есть литовское и шведское гражданство. Его на сайте называют "распространителем литовского национализма в информационном пространстве".
На сайте упоминается и координатор проектов организации Blue/Yellow Каролина Бимбайте, а также ее пресс-секретарь Жукаускас.
О том, что его фамилия попала в такой список, Жукаускас 26 февраля сообщил в фейсбуке.
"О, какая оценка, лучше любой медали – русские завели wiki своих врагов – Foreign combatants. Коллега показал, что меня туда включили, и хотя информация там не совсем верная, но все же кто-то старался, собирал ее, систематизировал, даже ссылки на статьи расставил. Но там только 6 литовцев – очень непрофессионально работают, если только столько и нашли", – заметил Жукаускас.
В списке оказался и менеджер по закупкам Blue/Yellow Владас Тауянскас.
В список врагов россияне включили и работающего в Украине сапера Римаса Армайтиса, Ауримаса Валикониса, который назван бойцом.
Авторы сайта обещают помочь иностранцам, которые воюют в Украине, "решить вопрос участия в этом конфликте мирным путем".
Но для этого иностранцы не должны "запятнать себя участием в боевых действиях" и быть готовыми уехать из Украины.
Участникам боевых действий авторы сайта рекомендуют сдаться российским военным.