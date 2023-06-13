Российскому летчику Мишову разрешили свободно передвигаться по Литве

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Летчик ВВС России лейтенант Дмитрий Мишов получил разрешение на поселение в выбранном им месте жительства, поэтому он больше не будет находиться под присмотром пограничников и сможет свободно передвигаться по территории страны, утверждает представитель Службы охраны государственной границы Гедрюс Мишутис (СОГГ).
Screenshot 2023-06-09 at 11.58.42
Screenshot 2023-06-09 at 11.58.42
© Stopkadras / BBC

"СОГГ получила решение Департамента миграции, которым Департамент миграции разрешил ему поселиться в выбранном им месте жительства и принял решение о его приеме в Литовскую Республику",– заявил агентству ELTA Г. Мишутис.

"Так что, он покинул помещение пограничников, где находился с пятницы, и теперь наша служба юридически больше не имеет к нему никакого отношения, всем занимается Департамент миграции", – добавил он.

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Г. Мишутис признает, что если Д. Мишову будет предоставлено разрешение на поселение в выбранном месте жительства, ему будет предоставлена и ​​возможность свободного передвижения по территории страны.

"Проживание в выбранном месте жительства, поэтому никаких ограничений здесь, видимо, внутри Литвы не будет", – сказал представитель СОГГ.

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