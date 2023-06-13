Российскому летчику Мишову разрешили свободно передвигаться по Литве

"СОГГ получила решение Департамента миграции, которым Департамент миграции разрешил ему поселиться в выбранном им месте жительства и принял решение о его приеме в Литовскую Республику",– заявил агентству ELTA Г. Мишутис.

"Так что, он покинул помещение пограничников, где находился с пятницы, и теперь наша служба юридически больше не имеет к нему никакого отношения, всем занимается Департамент миграции", – добавил он.

Г. Мишутис признает, что если Д. Мишову будет предоставлено разрешение на поселение в выбранном месте жительства, ему будет предоставлена и ​​возможность свободного передвижения по территории страны.

"Проживание в выбранном месте жительства, поэтому никаких ограничений здесь, видимо, внутри Литвы не будет", – сказал представитель СОГГ.