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Из-за концертов в оккупированном Крыму еще два российских исполнителя попали в список нежелательных в Литве лиц.
Nataša Koroliova
Nataša Koroliova
© Vida Press

В пятницу Департамент миграции внес Хабиба Шарипова и Наташу Королеву в список лиц, которым запрещен въезд в Литву.

Они не смогут посетить Литву до 21 января 2027 года.

По сообщению LRT, на прошлой неделе в Министерство иностранных дел обратились по этому поводу обратились председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас и его коллега.

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Концерт Х. Шарипова, который должен был состояться в Вильнюсе в воскресенье вечером, отменен.

"Мы получили письмо о том, что человек не желателен в Литве. Как аргумент - концерт для детей в Севастополе. Только сегодня об этом стало известно", — сказал Марекас Гурновичюс, представитель организаторов концерта.

По его словам, о статусе "нежелательного в Литве лица" исполнитель узнал в пути - после прибытия в Хельсинки, где должен был пересесть на рейс в Вильнюс.

"Он прошел паспортный контроль и ему просто не позволили вылететь в Вильнюс", — сказал М. Гурновичюс.

По словам председателя КНБО, организаторы концертов должны оценивать геополитическую ситуацию, прежде чем приглашать любого исполнителя.

"(...) Мы, вероятно, в нескольких минутах от прямых военных действий против наших друзей в Украине. Такие концерты — полное недоразумение. Я бы не хотел видеть необходимости в запретах или ограничениях со стороны государства, хотелось бы, чтобы такие решения появлялись благодаря осведомленности организаторов мероприятий", — сказал Л. Кащюнас.

По той же причине ранее в список нежелательных в Литве лиц были включены российские певцы Олег Газманов, Григорий Лепс и Филипп Киркоров.

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