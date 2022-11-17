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Российский бизнесмен Сергей Ивашковский лишен вида на жительство в Литве, подтвердили BNS в Департаменте миграции
Российский бизнесмен Ивашковский лишен вида на жительство в Литве
© DELFI / Andrius Ufartas

"Разрешение на временное проживание в Литве у этого лица было аннулировано, как только поступила информация из Департамента государственной безопасности (ДГБ)", - сообщили BNS в ведомстве.

В нем также указали, что, по мнению ДГБ, бизнесмен представляет угрозу национальной безопасности Литвы.

По данным LRT, Ивашковский, получив вид на жительство в Литве, участвовал в Петербургском международном экономическом форуме, который был важен для президента России Владимира Путина во время развязанной Россией войны в Украине. Портал также указал, что Ивашквоский занимал высокие должности в российских компаниях «Газпромбанк» и «Роснано».

Также указывается, что бизнесмен имеет связи с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. В Литве он приобрел компанию Skycop.com.

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