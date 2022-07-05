В базе данных не было такой информации, как банковские счета, данные платежных карт, персональные коды, адреса и др. информация.

Данные других клиентов Švaros broliаi – клиентов туннельных моек, клининговой компании, моек самообслуживания – находятся в безопасности.

"Сегодня мы получили информацию о возможной утечке данных части клиентов Švaros broliаi. Эта информация, к сожалению, подтвердилась. По нынешним данным, российские хакеры незаконно завладели информацией системы резервации мест нашей базы данных, это касается данных примерно 50 000 клиентов – имен, фамилий, номеров, эл. почты, телефонов. Мы сразу временно заблокировали данные системы, сейчас мы вместе с партнерами в сфере безопасности ИТ ищем лазейку, которой воспользовались хакеры и информируем наших клиентов, Государственную инспекцию по защите данных и правоохранительные органы", – сказала в понедельник директор компании Лина Жагарене.

Система резервации используется для бронирования времени визита в центре. В ней клиент оставляет свое имя, фамилию, номер авто, номер телефона, эл. почту. По этим контактам высылают код резервации. Именно данные этой базы данных и пострадали.

Работа этой системы временно остановлена.

"Мы приносим наши извинения, берем на себя ответственность за этот инцидент. Похоже, мы стали пространством российской атаки в сфере ИТ в Литве, но это не снижает нашу ответственность. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы связаться с пострадавшими клиентами, принести им извинения и выяснить все обстоятельства. Самим клиентам ничего предпринимать не надо. Когда у нас будет больше информации, мы информируем и клиентов и СМИ", – сказала Жагарене.

Компании Švaros broliai в Вильнюсе принадлежат пять центров-моек.