На сайте Роскомнадзора говриться, что наш ресурс внесен в реестр запрещенных СМИ по основаниям, предусмотренным статьей 15.1: Порядок ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации.
В статье за 26 февраля сообщалось о 3500 погибших российских военных в Украине.
Доступ к Delfi ограничен на основании решения Центрального районного суда Калининграда, принятого 4 марта.
Ранее редакция Delfi в Литве получила уведомления от Роскомнадзора с требованием удалить один из материалов, утверждая, что он содержит информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
"Российские власти очень боятся правды. Это единственное лекарство, которое может лечить заразу фашизма и диктаторского режима. Поэтому блокировка Delfi или других источников информации указывает на то, как эффективна может быть правда против пропаганды", - сказал председатель Союза журналистов Литвы, комментируя решение Роскомнадзора.
Под блокировку Роскомнадзора в России также подпали "Дождь", "Эхо Москвы", "Медиазона", Би-би-си, "Медуза", Deutsche Welle.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Война в Украине. Разведка: ВСУ бьют по значимым для российской армии объектам
Война в Украине продолжается больше месяца. В последние...
Роскомнадзор заблокировал литовский Delfi на территории России
Российские власти закрыли доступ к литовской и русской...
Президент Литвы: не все государства готовы отказаться от российских энергоресурсов
Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что...
В СМИ появились сообщения о смерти Владимира Жириновского, следом - опровержения
Российские СМИ со ссылкой на сенатора Александра...
Премьер Литвы: "Ну отключите газ, и будем жить без вашего газа, и сами не хотим этот газ брать"
" Путин - это российский вождь. И это Россия должна...