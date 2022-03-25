aA
Российские власти закрыли доступ к литовской и русской версии сайтов Delfi - www.delfi.lt, www.delfi.lt/ru/.
Роскомнадзор заблокировал литовский Delfi на территории России
© DELFI / Josvydas Elinskas

На сайте Роскомнадзора говриться, что наш ресурс внесен в реестр запрещенных СМИ по основаниям, предусмотренным статьей 15.1: Порядок ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации.

Статьи по теме:
В России блокируют DW, BBC, "Радио Свобода", "Медузу", Facebook
Россия признала Meta экстремистской организацией и запретила ее деятельность

В статье за 26 февраля сообщалось о 3500 погибших российских военных в Украине.

Доступ к Delfi ограничен на основании решения Центрального районного суда Калининграда, принятого 4 марта.

Ранее редакция Delfi в Литве получила уведомления от Роскомнадзора с требованием удалить один из материалов, утверждая, что он содержит информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

"Российские власти очень боятся правды. Это единственное лекарство, которое может лечить заразу фашизма и диктаторского режима. Поэтому блокировка Delfi или других источников информации указывает на то, как эффективна может быть правда против пропаганды", - сказал председатель Союза журналистов Литвы, комментируя решение Роскомнадзора.

Под блокировку Роскомнадзора в России также подпали "Дождь", "Эхо Москвы", "Медиазона", Би-би-си, "Медуза", Deutsche Welle.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius Jurga Jurkevičienė

Italų psichologai per padidinamąjį stiklą žvelgia į Putino psichiką: kas nutiko, kad jis ne tik neadekvačiai elgiasi, bet ir niekada negerbė moterų?

Goda Raibytė

Tamsioji internete paliekamų pėdsakų pusė – ką su jais daro korporacijos ar žvalgybininkai

Delfi Plius Dalia Plikūnė

Rusijos raidos scenarijai: ukrainiečių valdžios atstovas mato du labiausiai tikėtinus variantus

Delfi Plius Renata Valatkienė

Gyvenimas kartu po skyrybų: ko iš tikrųjų siekiame pasirinkdami tokią situaciją?

Delfi Plius Žurnalas „Moteris“

Toksiški santykiai: kaip išlipti iš to, ko net blaivia galva negali paaiškinti

Delfi Plius Donatas Jokūbaitis

Prieš šimtmetį Medicinos fakultetą sudrebino studentų skandalas: Lietuvos žydai ir katalikai nesutarė dėl lavonų „tiekimo“

Статьи по теме:

Роскомнадзор заблокировал сайт Русской службы Би-би-си. Что делать? Видео-инструкция

В начале марта Роскомнадзор заблокировал сайт Русской...

TOP новостей

Война в Украине. Разведка: ВСУ бьют по значимым для российской армии объектам

Война в Украине продолжается больше месяца. В последние...

Роскомнадзор заблокировал литовский Delfi на территории России

Российские власти закрыли доступ к литовской и русской...

Президент Литвы: не все государства готовы отказаться от российских энергоресурсов

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что...

В СМИ появились сообщения о смерти Владимира Жириновского, следом - опровержения

Российские СМИ со ссылкой на сенатора Александра...

Премьер Литвы: "Ну отключите газ, и будем жить без вашего газа, и сами не хотим этот газ брать"

" Путин - это российский вождь. И это Россия должна...