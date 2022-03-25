Роскомнадзор заблокировал литовский Delfi на территории России

На сайте Роскомнадзора говриться, что наш ресурс внесен в реестр запрещенных СМИ по основаниям, предусмотренным статьей 15.1: Порядок ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации.

В статье за 26 февраля сообщалось о 3500 погибших российских военных в Украине.

Доступ к Delfi ограничен на основании решения Центрального районного суда Калининграда, принятого 4 марта.

Ранее редакция Delfi в Литве получила уведомления от Роскомнадзора с требованием удалить один из материалов, утверждая, что он содержит информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

"Российские власти очень боятся правды. Это единственное лекарство, которое может лечить заразу фашизма и диктаторского режима. Поэтому блокировка Delfi или других источников информации указывает на то, как эффективна может быть правда против пропаганды", - сказал председатель Союза журналистов Литвы, комментируя решение Роскомнадзора.

Под блокировку Роскомнадзора в России также подпали "Дождь", "Эхо Москвы", "Медиазона", Би-би-си, "Медуза", Deutsche Welle.