Рига последовала примеру Вильнюса: и в латвийской столице у посольства России будет новый адрес

Таким образом Рига последовала аналогичной инициативе Вильнюса. Здесь до недавних пор безымянной улице, ведущей к российскому посольству, присвоено название "улицы Героев Украины".
"Отныне посольство России в Латвии будет на улице Независимости Украины! Чтобы выразить сильнейшую поддержку героической борьбе украинского народа, Рига переименует часть улицы Антонияс, где расположено посольство Российской Федерации в Латвии, в улицу Независимости Украины", - говорится в сообщении.
Страны ЕС и НАТО Литва и Латвия граничат с Россией и ее союзником Беларусью.
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