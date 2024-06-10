Результаты выборов: кто будет представлять Литву в Европарламенте?

Место в ЕП получила и Партия свободы – 7,93 проц. голосов, ее в Брюсселе будет представлять бывший кандидат в президенты Дайнюс Жалимас. Союз демократов „Во имя Литвы“ набрал 5,84 проц. голосов, он в ЕП отправляет еврокомиссара Виргиниюса Синкявичюса.

На третьем месте – Союз крестьян и зеленых Литвы, набравший 8,96 проц. голосов и получивший один мандат. В ЕП будет работать член Сейма Аурелиюс Верига.

На втором месте – Социал-демократическая партия Литвы. Левая политическая сила получила 2 мандата, набрав 17,64 проц. голосов избирателей. Социал-демократов в ЕП будут представлять Вилия Блинкявичюте и Витянис Повилас Андрюкайтис.

После подсчета голосов на всех 1895 избирательных участках Союз Отечества –Христианские демократы Литвы набрали 20,92 проц. голосов и получили 3 мандата в ЕП, работу в Брюсселе продолжат Андрюс Кубилюс, Раса Юкнявичене и нынешний вице-председатель Сейма Паулюс Саударгас.

Остальные политические силы, участвовавшие в выборах в ЕП, не перешагнули необходимую планку и не получили мандаты. Партия регионов Литвы набрала 5,15 проц. голосов, Партия зеленых Литвы – 3,97 проц., Национальное объединение – 3,72 проц., Коалиция мира – 3,44 проц., Партия труда – 1,63 проц., Христианский союз – 1,35 проц., партия „Свобода и справедливость“ – 1,22 проц.

Союз народа и справедливости (центристы, народники) набрал 5,35 проц. голосов – Пятрас Гражулис, исключенный из Сейма в результате импичмента, станет представителем партии в ЕП. Движение либералов набрало 5,30 проц. и работу в ЕП продолжит европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс.

Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) набрал 5,67 проц. голосов, это позволило лидеру этой политической силы Вальдемару Томашевскому завоевать еще один срок в ЕП.

В воскресенье вечером в Литве завершились пятые выборы в Европарламент. Явка на этих выборах была одной из самых низких – всего свою волю на выборах изъявили 28,35 проц. избирателей.

В этом году кандидатов в Европарламент Литвы выдвинули 14 политических партий и одна коалиция.

Пять лет назад, в 2019 г., явка избирателей на выборах в Европарламент составляла 53,43 процента. Правда тогда выборы в ЕП проводились вместе со вторым туром президентских выборов.