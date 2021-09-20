"В этом письме я обращаюсь к президенту Гитанасу Науседе и его семье – жене Диане Науседене и дочерям Гедайле и Угне. Оказывается, я вместе с Угне учился в одной школе им. Йонаса Басанавичюса. Кроме того, я окончил университет университет Париж 8 Сен-Дени, а дочь президента провела там год на стажировке. Я надеюсь, что семья президента прочтет мое письмо, оценит и не обвинит в неучености", – писал Забараускас.

Он указал, что суть письма - простая. Больше всего он хочет обратиться к дочерям президента.

"Может, вы могли бы занять в вашей семье лидерскую позицию и убедить отца прекратить разжигать гомофобские настроения в Литве?", – писал режиссер.

Он обратил внимание на то, что экс-глава Конституционного суда Дайнюс Жалимас жестко осудил гомофобские комментарии президента.

"Я оцениваю это как некомпетентность, непрофессионализм, эти заявления не имеют ничего общего с юридическими аргументами. Это политиканство, подчеркиваю – высказывания рядового политика, поскольку ведет себя как рядовой политик. Можно сравнить с Пятрасом Гражулисом", – цитировал Забараускас Жалимаса.

По его словам, косвенная поддержка Семейного марша, общение с гомофобским Литовским институтом свободного общества, публичные заявления сделать все, чтобы не выполнили требования Kaunas Pride – все это разжигает гомофобские настроения в Литве, препятствует необходимому прогрессу и разрушает жизни наших граждан.

"Угне Науседайте, вы стажировались в Париже; Гедайле Науседайте, вы работаете в Берлине – может, расскажите родителям, точно ли на Западе процветает моральное растление? А может тот факт, что Франция и Германия узаконили равенство браков, не разрушил мир? Президент Гитанас Науседа, к вам мне труднее обращаться. Не потому, что вы посмеялись над Конституцией, а потому, что вы насмехаетесь над моей семьей. Вы сделали своей миссией искусственное приравнивание понятие семьи как брака между мужчиной и женщиной, вопреки Конституции и реальности множества жителей Литвы", – писал Забараускас.

Режиссер считает, что в данной ситуации особенно обидно должно быть одиноким матерям и дочерям, которые в одиночку поднимают детей или ухаживают за родителями.

"Я не хочу даже думать о том, какая обида им нанесена, вестью президента: они – не семья. Ведь рядом нет мужчины", – сказал Забараускас.

Но он сказал, что его письмо касается прежде всего семей ЛГБТ+.

"Пока вы обещали "сделать все", что бы требования Kaunas Pride не выполнили, моя мама шла рядом со мной по алее Лайсвес. Думали пойти и мои дедушка и бабушка, но я попросил их не делать этого: я боялся, что это небезопасно. К сожалению, из-за вашей риторики моя семья не может себя чувствовать в безопасности. Мой папа уже не может участвовать в шествиях, 5 лет назад он умер от инфаркта. Я боготворил папино чувство юмора. Он любил повторять: "Жизнь тяжелая, но, к счастью, – короткая". Жаль, что папа не дождался дней, когда представителей ЛГБТ+ – в их числе и его сына – в Литве будут уважать", – писал Забараускас.

Он сожалел, что писатель Неринга Дангвиде, которая год назад умерла от тяжелой болезни, так и не дождалась дня, когда будут уравнены права гомо - и гетеросексуалов. Ее борьба против цензуры на детские книги еще продолжается.

"Жаль, что равенства не дождался и гомосексуал-подросток, фотограф Шарунас Мачинскас, который из-за гомофобии в обществе покончил с собой в 2014 году. Сколько мы еще будем ждать, пока "со временем" все станет хорошо? Сколько еще семей будет плакать у могил своих дочерей, сыновей, родителей, пока общество "дозреет" до принятия своих граждан? Со своим другом Корнелиюсом я живу 6 лет. Нас винят в том, что мы разлагаем мораль в обществе, хотя мы никак не способствовали разводам. Пусть будет так. Мы понемногу строим нашу совместную жизнь – свою семью. Только часто появляется мысль: будет ли у нас возможность создать семью в Литве, или придется ехать вслед за вашими дочерями в Париж и Берлин?", – писал Забараускас.

Он заметил, что однополые семьи в Литве уже не только существуют, но и воспитывают детей.

"Спасибо семье Юлии и Гинтаре Шимкисам, которые воспитывают сына, за их историю. Спасибо депутату Томасу-Витаутасу Раскявичюсу, который воспитывает сына с двумя женщинами – за его историю. Такие семьи есть и они будут", – писал режиссер.

"Я призываю семью Науседы начать серьезный разговор. Чтобы ваша семья не стала символом, который унижает тысячи литовских семей", – продолжил Забараускас.

Он призвал президента побудить наших политиков внести правки в закон о партнерстве. "Принять такой закон, который надежнее, чем весенний признает семьи ЛГБТ+. Это будет отвечать духу нашей Конституции и разнообразию Литвы", – отметил режиссер.