На вопрос, обоснованы ли отсрочки переименования или переноса театра в другое место, Варнас ответил: "Я давно говорю – литовские бюрократы - трусы, боятся перешагнуть красную линию. Есть у литовцев смелость или нет? Подумайте, Антанас Сметона, президент Литвы в 1940 г. позорно бежал "через речку" в Польшу и эмигрировал – это позор. Владимир Зеленский, когда ему американцы предложили билет, сказал – мне он не нужен, мне нужно ваше оружие. Так чего боятся литовцы? Время или нет – слушайте, этот театр давно надо было закрыть, 30 лет назад, и все. Сейчас самое время, даже говорить не о чем. Закрыть к черту, и все, это позор!"

На замечание, что Русский драмтеатр Литвы, как и многие театры Европы присоединился к акции в поддержку Украины, не смягчило позицию режиссера. По его словам, сейчас все демонстрируют поддержку, это, по его мнению, уже становится моветоном. "<...> Пристегнуть значок – это лицемерие. Лучше не декларировать поддержку Украине, а дать денег, оружия", – сказал он.

Но вопрос переименования театра, по его словам - старая рана.

"Этот гнойник надо вырезать или дальше с ним жить. Я предлагаю вырезать – это вопрос названия, почему в Литве, в Вильнюсе, должен быть Русский драмтеатр? Черт побери, это оккупационное (наследие). Я исследовал этот вопрос, это научный вопрос – все тут понятно. Да, можно сказать, что этот театр существовал, якобы, с середины XIX в., но это тоже был имперский театр. Российская империя во всех оккупированных краях учреждала форпосты культуры; этот же русский театр появился в 1946г.", – заметил режиссер.

На странице театра Utopijа в фейсбуке Варнас писал, что сейчас Русский драмтеатр больше 30 лет находится в старом здании театра на "Погулянке". Варнас рассказал, что здание на ул. Й.Басанавичаус, 13, было построено для польского театра на "Погулянке" (так его называли). Это самое старое здание театра в Вильнюсе.

Варнас уверяет, что у него есть информация о том, что находящийся в этом здании Русский драмтеатр получал дотации из посольства России.

"Я не знаю, как сейчас, но раньше точно получал. Это определенная российская пропаганда. Может, сейчас она так не действует, не знаю, не был там много лет, но жаль, что этот Русский драмтеатр занимает самое лучшее здание театра в Вильнюсе – это глупость. Если уж он нужен, то пусть будет в другом месте, но мне кажется, он вообще не нужен", – убежден режиссер.

Он признал, что ему стыдно за то, что театр носит такое название.

"Стыдно до сих пор, и уже много лет... Сейчас, наконец-то, я надеюсь, его закроют. Но будут всякие "а если". Якобы нельзя дразнить льва, еще не время. Так когда настанет это время? Уже 30 лет прошло, и это не случилось. Скорее всего, и не произойдет", – сказал Варнас.