Рейтинг лучших холодных супов в мире: литовский холодный борщ – на первом месте

Большая часть супов - европейские: целых 5 – испанские. В списке есть 4 варианта холодных супов со свеклой (литовский, латвийский, польский и белорусский).
Литовский холодный борщ получил 4 балла из 5 возможных. Отмечается, что суп готовится из простых ингредиентов, его приготовление не требует много времени.
TOP17 холодных супов
1. Литовский холодный борщ (4,3 балла из 5): Литва
2. Порра антекерана (4,3): Антекера, Испания. Напоминает гаспачо и сальморехо. Из томатов, сладкого перца, чеснока, оливкового масла и хлеба.
3. Сальморехо (4,1): Кордова, Испания. Более густой и кремообразный суп, чем гаспачо. Добавляют мясную нарезку и яйца.
4. Таратор (4,1): Болгария и другие соседние регионы. Холодный суп с несладким жирным йогуртом, огурцами, чесноком, крапивой и орехами.
5. Вишисуаз (4,1): Виши, Франция. Кремовый холодный суп из порея, картошки, бульона и сливок.
6. Ахобланко (4,1): Андалузия, Испания. Холодный миндальный суп подается с виноградом и дыней.
7. Нэнмён (4,0): Пхеньян, Северная Корея.
8. Холодный суп (3,9): Латвия. Латвийская версия холодного борща с ингредиентами, как у литовского, только добавляют колбасу.
9. Холодный вишневый суп (Meggyleves) (3,8): Венгрия. В него добавляют корицу, сахар, иногда красное вино.
10 Гаспачо (3,7): Андалузия, Испания. Традиционный испанский овощной суп из томатов, сладкого перца, огурцов, чеснока, оливкового масла и уксуса.
11. Холодник литовский (3,7): Польша. В Польше холодник называют литовским, он похож на литовский холодный борщ, но иногда отличается вкусовыми качествами.
12. Холодник (3,7): Беларусь.
13. Окрошка (3,6): Россия.
14. Конггуксу (3,5): Южная Корея.
15. Овдух (3,3): Азербайджан.
16. Наэнгук(3,2): Южная Корея.
17. Гаспачо де манго (2,4): Андалузия, Испания.