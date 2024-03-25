Рейтинг кандидатов в президенты: Науседа оторвался от конкурентов

Опрос был проведен с 22 февраля по 5 марта. Выборы в Литве состоятся 12 мая 2024 года. На выборах 40,4% респондентов намерены голосовать за Науседу.

За Вегеле намерены голосовать 11,1% участников опроса, а за Шимоните - 9,1%.

За прославившегося антисемитскими заявлениями депутата Ремигиюса Жемайтайтиса намерены голосовать 5,6% участников опроса, за кандидата Литовского союза крестьян и зеленых Аурелиюса Виригу – 3,4%.

Похожая поддержка и у самовыдвиженца Эдуардаса Вайткуса - 2,8% голосов.

Еще за четырех политиков, которые претендуют на пост президента страны, намерены голосовать примерно по 2% избирателей: за кандидата демократического союза "Во имя Литвы" Гедримаса Еглинскаса (2,4%), за кандидата Партии свободы Дайнюса Жалимаса и за бывшего командарма Валдаса Туткуса – по 2,1%, за председателя Партии свободы Андрюса Мазурониса – 2%.