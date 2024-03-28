Решено: Литва отказывается от монет достоинством в 1 и 2 евроцента

Начало применения округления - 1 мая 2025 года, когда все кассовые аппараты будут адаптированы к новым смарт-требованиям.
За проект проголосовали 65, против 20 депутатов, еще 31 депутат воздержался.
При оплате физическим и юридическим лицом за товары хозсубъекту наличными деньгами итоговая сумма, рассчитанная за одновременно приобретенный товар, будет округляться до ближайшего числа, кратного 5.
Предусматривается, что окончательная рассчитанная сумма, оканчивающаяся на 1 или 2 евроцента, будет округлена до 0, а сумма, заканчивающаяся на 3 или 4 евроцента, будет округлена до 5. Тогда как сумма, заканчивающаяся на 6 или 7 евроцентов, будет округлена до 5, а окончательная рассчитанная сумма, оканчивающаяся на 8 или 9 евроцентов, будет округлена до 10. Утверждается, что округление не будет применяться к: безналичной оплате, оплате подарочными сертификатами (чеками, картами), деньгами, накопленными на картах лояльности, социальными картами; услугам электронного рынка; при выплате заработной платы и других выплат, связанных с трудовыми отношениями; при выплате пенсий и других пособий (даже выплачиваемых наличными).
Также округление не предусматривается применять к налогам, налоговым суммам, сборам, штрафам и другим денежным обязательствам, которые назначаются или определяются в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях и иными законами; к обмену валюты; денежным переводам; внесению наличных денег на расчетный счет и снятию наличных денег с расчетного счета; когда общая сумма, подлежащая оплате за одновременно возвращаемые товары, купленные или проданные товары (услуги), составляет менее 5 евроцентов, за исключением предусмотренных случаев.
После введения округления монеты номиналом 1 и 2 евроцента останутся законным платежным средством, т. е. ими по-прежнему можно будет расплатиться в торговых точках или обменять их на монеты или банкноты большего номинала в кассах Центробанка Литвы или филиалах коммерческих банков.