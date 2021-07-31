К посту о браке мужчина также приложил фото, на котором он у костела Св. Анна обнимает свою новую жену.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс и его жена, психолог-психотерапевт, доктор наук Агне Матулайте, официально развелись несколько месяцев назад, 15 июня. То, пара развелась, Delfi подтвердил Вильнюсский районный суд.

О том, что с женой они решили пойти разными дорогами, политик сообщил 19 января.

"После шестнадцати лет совместной жизни и одиннадцати лет в браке я решил развестись. Решение далеко не импульсивное или безрассудное, наоборот - сильно прочувствованное, много раз пересмотренное, взвешенное, в том числе и за те несколько месяцев, что я живу один", - написал Р. Шимашюс.

Его новая жена - знаменитый и удостоенный наград архитектор Гильма Теодора Гилите.

Она активно участвует в общественной жизни архитектуры - ​​регулярно выступает на международных конференциях, пишет статьи, организует публичные дискуссии, участвует в Архитектурном фонде, деятельности Open House, постоянно следит за городской средой и людьми в ней, развивает архитектурные и урбанистические стратегии.