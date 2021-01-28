Рекордный снегопад закончился – возвращаются морозы

Будет идти снег, но местами мокрый снег или дождь. Небольшие осадки возможны местами и на востоке страны. Местами прогнозируют прояснения. Ветер будет слабым, усилится он лишь на взморье. Прохладнее всего - 2-3 градуса мороза - будет на востоке страны. В оставшихся районах будет 0-1 градуса мороза, а на юго-западе и у моря будет выше нуля.
В пятницу в большинстве районов снова прогнозируют осадки. Ночью больше осадков прогнозируют на юго-западе, а днем небольшой снег будет идти повсюду. Ветер будет слабым. Ночью будет морозно, к утру температура опустится до 4-9, местами до 13 градусов мороза. Днем будет 0-5 градусов ниже нуля.
В выходные погода будет похожей, только усилится ветер.
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