Рекордный снегопад закончился – возвращаются морозы

Будет идти снег, но местами мокрый снег или дождь. Небольшие осадки возможны местами и на востоке страны. Местами прогнозируют прояснения. Ветер будет слабым, усилится он лишь на взморье. Прохладнее всего - 2-3 градуса мороза - будет на востоке страны. В оставшихся районах будет 0-1 градуса мороза, а на юго-западе и у моря будет выше нуля.

В пятницу в большинстве районов снова прогнозируют осадки. Ночью больше осадков прогнозируют на юго-западе, а днем небольшой снег будет идти повсюду. Ветер будет слабым. Ночью будет морозно, к утру температура опустится до 4-9, местами до 13 градусов мороза. Днем будет 0-5 градусов ниже нуля.

В выходные погода будет похожей, только усилится ветер.