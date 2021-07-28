Рекорд: за сутки на границе Литвы с Беларусью задержан 171 нелегальный мигрант

Это максимальное количество задержанных нелегальных мигрантов за сутки в этом году, общее количество таких задержанных в этом году превысило 3 тысячи.

Все задержанные представились гражданами Ирака либо имели документы граждан этой страны.

Задержанным иностранцам будут сделаны тесты на COVID-19, а до выяснения результатов они будут изолированы. О попросивших убежища лицах информирован Департамент миграции, который рассматривает такие прошения.

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали более 3 000 мигрантов. Большинство из них - из стран Ближнего Востока и Африки. Только в июле пограничники задержали 2 366 мигрантов, в июне их было задержано 473, в мае – 77, в апреле – 70, а в марте – 8.

Из задержанных в этом году на границе с Беларусью 1 910 являются гражданами Ирака или представились ими. Также среди задержанных 191 гражданин Конго, 129 - Камеруна, 83 - России, 81 - Ирана, 78 - Гвинеи, 77 - Афганистана, 71 - Сирии и других стран. Гражданство части мигрантов еще устанавливается, поскольку у большинства из них нет документов

Основная часть мигрантов стремится попасть через Литву в страны Западной Европы.

В связи с ростом таких нарушений СОГГЛ укрепила охрану границы с Беларусью. Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы в минувшую пятницу объявило экстремальную ситуацию в государственном масштабе. Должностные лица страны считают, что выросшие потоки миграции является организованной минским режимом акцией против Литвы.