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В январе 2023 года (согласно предварительным данным) солнце светило рекордно мало - меньше 5 часов за месяц, пишет madeinvilnius.lt. Об этом сообщает Литовская гидрометеорологическая служба.
Vilnius 700
Vilnius 700
© Gabrielius Khiterer

"В 1984 году за весь январь солнце светило 9 часов. В этом году - 4,9 ч. Между тем в Ниде и Кибартай солнце светило в 4 раза дольше (20,8-20,9 ч.). Даже в Каунасе в январе солнце светило 14,9 ч. (т.е. в ~3 раза больше)", – сообщает ЛГМС.

ЛГМС напоминает, что в среднем солнце в Литве чаще светит у моря, а реже – на юго-востоке страны.

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