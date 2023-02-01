"В 1984 году за весь январь солнце светило 9 часов. В этом году - 4,9 ч. Между тем в Ниде и Кибартай солнце светило в 4 раза дольше (20,8-20,9 ч.). Даже в Каунасе в январе солнце светило 14,9 ч. (т.е. в ~3 раза больше)", – сообщает ЛГМС.

ЛГМС напоминает, что в среднем солнце в Литве чаще светит у моря, а реже – на юго-востоке страны.