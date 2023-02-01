"В 1984 году за весь январь солнце светило 9 часов. В этом году - 4,9 ч. Между тем в Ниде и Кибартай солнце светило в 4 раза дольше (20,8-20,9 ч.). Даже в Каунасе в январе солнце светило 14,9 ч. (т.е. в ~3 раза больше)", – сообщает ЛГМС.
ЛГМС напоминает, что в среднем солнце в Литве чаще светит у моря, а реже – на юго-востоке страны.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Прокуратура Литвы: экс-депутата Сейма подозревают в сексуальном насилии над несовершеннолетними
Экс-депутату Кристиёнасу Бартошявичюсу предъявлены...
Премьер Литвы: Варлама Шаламова с "Колымскими рассказами" людям стоит почитать "Есть некая интоксикация русской культурой в обществе"
Премьер Литвы Ингрида Шимоните оценила предложение...
Экономисты оценили изменения цен на продукты питания: во втором полугодии ситуация изменится в корне
Цены на продукты в Литве начнут снижаться разве что во...
За талончиком к кардиологу в Клайпеде люди часами стоят в живой очереди
Очереди к кардиологам в Литве – не новость. Однако в...
Эксперт в сфере энергетики призывает жителей расторгнуть дорогие договоры
На рынке снизились цены на электричество, поэтому...