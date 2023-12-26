Рекорд: покупатель за год сделал 548 заказов на платформе Bolt Food

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ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas
В конце года платформа Bolt знакомит своих клиентов с покупателями-рекордсменами: данные приложения показали тенденции пользования в разных сегментах - от аренды самоката до заказа еды на дом. Увидеть обзор своих заказов за 2023 г. в приложении может каждый его пользователь, пишет портал madeinvilnius.lt.

Активность литовских пользователей сравнивали с активностью пользователей в 44 странах, где работает Bolt. Выяснились рекорды нашей страны: самый преданный пользователь услуги подвоза за год вызывал машину 1861 раз, максимальное расстояние, которое за год проехал один клиент – 3007 км. В этой сфере рекордсменами являются латвийцы: там один клиент вызывал машину 3106 раз, а один клиент проехал целых 22 000 км.

Еще больше рекордов можно увидеть в сфере аренды электросамокатов. Рекордсмен в Литве пользовался услугой 1814 раз и уступил только клиентам в Норвегии, Польше и Германии. Один клиент в Литве проехал на электросамокате 39,3 км, это 4-й показатель из 44 стран: на первом месте 47,6 км - Норвегия, далее идут 43,6 км - в Эстонии и 43,3 км - в Дании.

Самый верный клиент платформы Bolt Food в 2023 г заказал еду 548 раз – больше раза в день, а самый дорогой заказ был на 553 евро. Самое популярное блюдо, заказанное через платформу - шаверма в лаваше.

В магазинах через Bolt Market чаще всего заказывали бананы.

В феврале в Литве начала действовать услуга каршеринга Bolt Drive, клиент-рекордсмен арендовал машину 531 раз, максимальное расстояние за это время - 2000 км.

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