Рекорд: покупатель за год сделал 548 заказов на платформе Bolt Food

Активность литовских пользователей сравнивали с активностью пользователей в 44 странах, где работает Bolt. Выяснились рекорды нашей страны: самый преданный пользователь услуги подвоза за год вызывал машину 1861 раз, максимальное расстояние, которое за год проехал один клиент – 3007 км. В этой сфере рекордсменами являются латвийцы: там один клиент вызывал машину 3106 раз, а один клиент проехал целых 22 000 км.

Еще больше рекордов можно увидеть в сфере аренды электросамокатов. Рекордсмен в Литве пользовался услугой 1814 раз и уступил только клиентам в Норвегии, Польше и Германии. Один клиент в Литве проехал на электросамокате 39,3 км, это 4-й показатель из 44 стран: на первом месте 47,6 км - Норвегия, далее идут 43,6 км - в Эстонии и 43,3 км - в Дании.

Самый верный клиент платформы Bolt Food в 2023 г заказал еду 548 раз – больше раза в день, а самый дорогой заказ был на 553 евро. Самое популярное блюдо, заказанное через платформу - шаверма в лаваше.