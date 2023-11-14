Реклама в боулинге шокировала жительницу Каунаса

"В понедельник во второй половине дня я с друзьями приехала в боулинг Oazė, надпись на табло у входа меня шокировала. Это все реально?" – вопрошала читатель портала.

На видео видно, что на табло синими буквами зажглась надпись в поддержку России, которая начала войну в Украине.

Работники боулинга якобы не заметили надпись Love putin, Ukraine… на английском языке.

"Вот это да. Хорошо, что мы узнали об этом. Отключили. Вещь китайская, думаю, что взломать подключение к нему легко, поскольку табло управляется через сервер в том же Китае. Придется выбросить, перепрограммировать мы не умеем. Очень неприятно, что посетитель снял на видео, выслал вам (все ок, никаких проблем тут мы не видим), но не смог подойти к нам, спросить или попросить остановить происходящее", – сказал порталу Kas vyksta Kaune директор боулинга Oazė.