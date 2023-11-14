Реклама в боулинге шокировала жительницу Каунаса

"В понедельник во второй половине дня я с друзьями приехала в боулинг Oazė, надпись на табло у входа меня шокировала. Это все реально?" – вопрошала читатель портала.
На видео видно, что на табло синими буквами зажглась надпись в поддержку России, которая начала войну в Украине.
Работники боулинга якобы не заметили надпись Love putin, Ukraine… на английском языке.
"Вот это да. Хорошо, что мы узнали об этом. Отключили. Вещь китайская, думаю, что взломать подключение к нему легко, поскольку табло управляется через сервер в том же Китае. Придется выбросить, перепрограммировать мы не умеем. Очень неприятно, что посетитель снял на видео, выслал вам (все ок, никаких проблем тут мы не видим), но не смог подойти к нам, спросить или попросить остановить происходящее", – сказал порталу Kas vyksta Kaune директор боулинга Oazė.
Он прибавил, kчто их боулинг не один раз посылал помощь Украине. "Сейчас будет еще один повод это сделать. Думаю, после этого турнира переведем Blue/Yellow около 500 евро", – продолжил он.