Реакция жителей на запрет курения на балконах: лучше бы они по-прежнему курили там

Курение запрещено на балконах 500 вильнюсских многоквартирных домов. Журналисты телеканала LNK наедались в один такой дом. На балконах курить нельзя, а вот в помещениях для сушки белья - не запрещено. Но курильщики этими помещениями пока не пользуются. Жители многоквартирного дома сказали, что курящих соседей на балконах они не видят, но запах курева чувствуют.

"Иногда запах проходит через кухонную вентиляцию", – сказала одна жительница дома. Лучше бы жители по-прежнему курили на балконах, считает она.

Житель другого многоквартирного дома, в котором запрещено курение, Вайтекус сказал, что жильцы соблюдают правила, ходят курить куда-то в другое место. Вайтекус с ужасом вспоминает дни, когда курение на балконах разрешалось.

"В мою квартиру забросили сигарету с 11 этажа. Хорошо, что дома была жена, потому что я уже был без сознания. На балконе загорелся коврик, дым заполнил всю квартиру", – вспоминает мужчина.

Иван сказал, что сам всегда ходит курить на улицу, а его соседи придумали, как избежать наказания.

"Сейчас все дома курят. У в ванных, и в туалетах, дым идет отовсюду. Я слышал, что начали курить и в подъезде", – сказал мужчина.

А тут еще в законе оказались прорехи. Курить нельзя именно на балконах. Можно курить в открытое окно или на общем балконе многоквартирного дома.

"В помещениях общего пользования курить нельзя. Но с балконами ситуация обстоит иначе. Парламент узаконил такую формулировку - курение запрещается именно на балконе в своей квартире. На общих - не запрещено", – сказал представитель Вильнюсского муниципалитета Гинтарас Леперскас.

Курить можно и дома, тогда весь дым попадает в вентиляцию.

"Когда парламент принял этот закон, он указал, что владельцы квартир должны сделать так, чтобы дым не попадал в соседние квартиры, но как это должны сделать, не указано, и как за этим следить, тоже неясно", – заметил Леперскас.

Пока Вильнюсский муниципалитет не получал жалоб в связи с курением на балконах. Если вы хотите подать жалобу на соседа, надо сначала его сфотографировать или снять на видео, а потом передать материалы в муниципалитет или полицию.

Курильщиков в Литве преследуют и другие неприятности – подорожали сигареты.