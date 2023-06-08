Как сообщает Минфин, 10 млн. из этих средств будет направлено на взнос в Специальную программу антикризисных мер Международной ассоциации развития группы Всемирного банка для восстановления Украины и Молдовы, еще 10 млн. евро – на взнос в создаваемый Европейским инвестиционным банком фонд "ЕС для Украины".

По словам министра финансов Гинтаре Скайсте, Литва и другие страны и ранее оказывали Украине как финансовую, так и гуманитарную помощь, но эту поддержку необходимо продолжать, чтобы страна могла противостоять российской агрессии.

"Международное сообщество продолжает решительно мобилизовывать финансовую поддержку для защищающейся Украины. Литва уже неоднократно вносила свой вклад в подобные международные инициативы в поддержку Украины через эффективно функционирующие инструменты Европейского союза и международных финансовых институтов и входит в число лидирующих стран по оказанию помощи Украине.

До сих пор выделенная Литве гуманитарная, финансовая и военная помощь составляет 1,4 проц. ВВП. Мы, западные партнеры, несем общий долг, чтобы Украина выстояла не только в военном отношении, но и в плане финансовой и макроэкономической стабильности", - отметила Г. Скайсте.

Отмечается, что также одобрен проект постановления, который уполномочивает министра финансов подписать соглашение между Европейской комиссией (ЕК) и Литвой о взносах, чтобы способствовать покрытию процентных расходов по кредитам, предоставленным ЕС Украине.

Министерство напоминает, что до сих пор Литва выделила более 950 млн. евро гуманитарной, финансовой и военной помощи, что составляет 1,42 проц. валового внутреннего продукта (ВВП) с 2022 года.